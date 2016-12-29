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В воронежских вузах введут программу по антитеррору

Культура
Программа должна появиться уже в 2017 году

Воронеж, 29 Декабря 2016, 20:21 — REGNUM  Дополнительная образовательная программа «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма» будет внедрена во всех вузах Воронежской области в 2017 году. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, было заявлено 29 декабря на совместном заседании антитеррористической комиссии Воронежской области, оперативного штаба в Воронежской области и президиума постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Воронежской области.

На заседании обсуждались результаты внедрения этой программы в курс обучения некоторых из учебных заведений.

По результатам тестирования было принято решение, что программа должна быть внедрена во всех вузах региона.

Отметим, что дополнительные программы, связанные с противодействием распространению идеологии терроризма, внедрены уже в вузах целого ряда российских регионов. Например, они действуют в Астраханской, Саратовской областях, в Дагестане. Преподавание ведется основе методических рекомендаций министерства образования и науки РФ. В пояснительной записке к программе «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма» для студентов колледжей и вузов, разработанной в Махачкале, например, говорится, что курс «призван помочь молодежи в выработке своеобразного «иммунитета» против идеологии и практики экстремизма и терроризма. Для этого предполагается сочетание традиционных и активных методов обучения, разбор программ профилактики экстремизма, подготовка информационных материалов по предупреждению экстремизма (листовки, буклеты) проведение просветительских мероприятий (круглый стол, классный час и пр.)».

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Антитеррор
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