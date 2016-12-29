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В новогодние каникулы Россия останется без мультфильмов Pixar

Культура
Ретроспективные показы самых известных мультфильмов на большом экране отменились
Неожиданность
Цитата из к/ф «Корпорация монстров». реж Пит Доктер. 2001. США
Неожиданность

Москва, 29 Декабря 2016, 15:00 — REGNUM  В эти новогодние каникулы поклонники анимации, а также семьи с детьми в Петербурге, Москве и Екатеринбурге не смогут посмотреть ретроспективу давно всем полюбившихся мультфильмов Pixar Animation Studios на большом экране. Кинокомпания «Иноекино» была вынуждена отменить мероприятие из-за проблем с дистрибьютором, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании.

«Мы вынуждены отменить ретроспективу PIXAR во всех городах. Причина тому — некорректное заключение сделки со стороны дистрибьютора-официального партнера Disney в Лондоне. Впервые мы сталкиваемся с такой ситуацией, а впереди истребование всех произведенных выплат. К российскому WDSSPR претензий не имеем, но общего языка не нашли», — объяснили в «Иномкино».

Вернуть купленные билеты можно через сервис «Киноход» или в кассах кинотеатров, если покупка была произведена в них. Руководство компании принесло извинение за срыв ретроспективы и напрасные надежды.

Отметим, что показ отреставрированных мультфильмов PIXAR должен был состояться 2−7 января будущего года в кинотеатрах Петербурга, Москвы и Екатеринбурга. Обычно «Иноекино» показывает фильмы только в оригинале с русскими субтитрами, однако так как эта ретроспектива была ориентирована на семейную и детскую аудиторию, то компания сделала исключение: все фильмы планировалось демонстрировать в дубляже.

Сейчас почти все полнометражные мультфильмы создаются при помощи CGI (изображения, сгенерированные компьютером), ранние работы PIXAR могут показаться нам несовершенными с технической точки зрения. Но они берут другим: качеством сценариев, музыки, высококлассной актерской работой и работой со звуком. Все это способствуют тому, чтобы легендарные мультфильмы никогда не устаревали.

Ранние работы PIXAR уже по праву считаются классикой, а новые часто собирают многомиллионную аудиторию по всему миру. Так, в подборке отреставрированных мультфильмов должны были быть представлены такие картины как «История игрушек» (1995 год), «Корпорация монстров» (2001), «В поисках Немо» (2003), «Рататуй» (2007), «ВАЛЛ-И» (2008) и «Вверх» (2009).

Однако, как ранее передавало ИА REGNUM, 3 и 4 января в Петербурге в кинотеатре «Аврора» за 50 дней до старта проката состоятся специальные показы фильма-фаворита европейских кинофестивалей 2016 года «Тони Эрдманн» немецкого режиссера Марен Адэ.

Читайте ранее в этом сюжете: Фильм-фаворит Каннского фестиваля покажут в Петербурге до премьеры в России

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