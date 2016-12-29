Российские фильмы за год удвоили сборы в международном прокате

В этом году сборы составили $35 млн

Москва, , 14:57 — REGNUM За год сборы российских кинолент в международном прокате выросли в два раза — с $17 млн, в 2016 году — $35 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Роскино.

«Сборы российских фильмов в международном прокате в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли на 100%. В 2015 году 20 российских фильмов собрали $17 млн, в 2016 году — $35 млн», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Роскино организовало за минувший год в семи странах мира 11 мероприятий. На международном теле‑ и кинорынке было представлено 55 фильмов российского производства.

«На 9 рынках в общей сложности было презентовано 76 национальных фильмов и телевизионных сериалов», — сообщили в Роскино.

Комментируя проделанную работу, генеральный директор Роскино Екатерина Мцитуридзе заявила, что весь коллектив трудился на достигнутый результат.

«В 2016 году мы впервые получили поддержку Министерства культуры и надеюсь, увидев впечатляющие итоги на международном направлении, при скромных финансовых вложениях, министерство найдёт возможность увеличить объем господдержки», — отметила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр культуры России Владимир Мединский стал лауреатом премии «Человек года», присуждаемой Русским биографическим институтом — за успешное проведение Года кино в РФ и поддержку российского кинематографа.

Читайте ранее в этом сюжете: Мединский признан «Человеком года» за поддержку кинематографа в России