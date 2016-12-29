Кинопрокатчики объяснили причину переноса премьеры «Матильды» — СМИ

Москва, , 14:38 — REGNUM ‍Премьера художественного фильма «Матильда» российского режиссёра Алексея Учителя состоится на полгода позже, чем предполагалось ранее: её перенесли на октябрь 2017 года. Об этом сообщил генеральный директор прокатчика кинокартины «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев, передаёт Life.

Комментируя перенос премьеры, Рязанцев подчеркнул, что причиной переноса не является сюжет киноленты, в котором фигурирует последний российский император Николай II и его связь с балериной Матильдой Кшесинской. Прежде всего, дело в финансовой выгоде, которая будет оптимальной именно в октябре.

«Изучив довольно плотное конкурентное окружение «Матильды» с точки зрения некомфортности борьбы с сильными голливудскими проектами, мы решили, что 25 октября будет оптимальной датой. Тем более что в 2017 году отмечается 100-летие Октябрьской революции», — сказал он.

Что касается критики «Матильды» со стороны публичных лиц, она послужила дополнительной рекламой. Критика в адрес фильма не имеет под собой особых оснований: ленту ещё никто не смотрел, а суждения уже выносятся, причём исключительно по обрывочным сведениям.

«Мы показываем реального человека, его реальные чувства. Оскорбить этим, я думаю, кого-то очень сложно», — сказал он.

Напомним, в ноябре депутат Государственной думы Наталья Поклонская направила запрос Генпрокурору Юрию Чайке с просьбой провести проверку в связи с выходом «Матильды». Основанием стал запрос, поступивший к ней от представителей общественного движения «Царский крест»: активисты сочли картину «антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры».

Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин высказал возмущение в отношении инициативы депутата: «почему реальная история из жизни Николая Романова, который был тогда ещё только наследником трона, должна вызывать возмущение у определённых кругов и вытекать в подобные проверки»?

Сам режиссёр ленты Учитель заявил: «Там ничего не может быть, что оскорбляет чувства верующих. Там нет никакой пошлости».

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