Четверг, 29 Декабря 2016 года
16:02:15 МСК

Кинопрокатчики объяснили причину переноса премьеры «Матильды» — СМИ

Культура
Весной картине будет сложно бороться с голливудской конкуренцией
Николай II
Цитата из к/ф «Матильда». Реж. Алексей Учитель. 2017. Россия
Николай II

Москва, 29 Декабря 2016, 14:38 — REGNUM  ‍Премьера художественного фильма «Матильда» российского режиссёра Алексея Учителя состоится на полгода позже, чем предполагалось ранее: её перенесли на октябрь 2017 года. Об этом сообщил генеральный директор прокатчика кинокартины «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев, передаёт Life.

Комментируя перенос премьеры, Рязанцев подчеркнул, что причиной переноса не является сюжет киноленты, в котором фигурирует последний российский император Николай II и его связь с балериной Матильдой Кшесинской. Прежде всего, дело в финансовой выгоде, которая будет оптимальной именно в октябре.

«Изучив довольно плотное конкурентное окружение «Матильды» с точки зрения некомфортности борьбы с сильными голливудскими проектами, мы решили, что 25 октября будет оптимальной датой. Тем более что в 2017 году отмечается 100-летие Октябрьской революции», — сказал он.

Что касается критики «Матильды» со стороны публичных лиц, она послужила дополнительной рекламой. Критика в адрес фильма не имеет под собой особых оснований: ленту ещё никто не смотрел, а суждения уже выносятся, причём исключительно по обрывочным сведениям.

«Мы показываем реального человека, его реальные чувства. Оскорбить этим, я думаю, кого-то очень сложно», — сказал он.

Напомним, в ноябре депутат Государственной думы Наталья Поклонская направила запрос Генпрокурору Юрию Чайке с просьбой провести проверку в связи с выходом «Матильды». Основанием стал запрос, поступивший к ней от представителей общественного движения «Царский крест»: активисты сочли картину «антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры».

Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин высказал возмущение в отношении инициативы депутата: «почему реальная история из жизни Николая Романова, который был тогда ещё только наследником трона, должна вызывать возмущение у определённых кругов и вытекать в подобные проверки»?

Сам режиссёр ленты Учитель заявил: «Там ничего не может быть, что оскорбляет чувства верующих. Там нет никакой пошлости».

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр «Матильды»: «В фильме нет никакой пошлости»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
Главное сегодня
NB!
29.12.16
Руслан КостюкОт «партии власти» — в политические маргиналы: Греция
Афины Греция Социализм в современной Южной Европе Политика
NB!
29.12.16
Навстречу Первомаю: Албин назвал новый срок завершения работ по стадиону
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Общество
NB!
29.12.16
Режим прекращения огня в Сирии начнется с 00:00 30 декабря — Шойгу
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Авигдор Эскин«Свинья Обамы» против Израиля: прецедент для Крыма, Курил, Калининграда и..
Тель-АвивИзраиль Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
29.12.16
Тарифы и надбавки на мусор: закулисное «Управление отходами» в Чувашии
ЧебоксарыРоссия Проблемы мусорных свалок и новый полигон ТБО в Чувашии Экономика
NB!
29.12.16
Крохи, и те не дают: учителя массово бросают работу из-за невыплаты зарплат
ЧитаРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Политика
NB!
29.12.16
Минобороны РФ: Версия крушения Ту-154 из-за теракта пока не снимается
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
29.12.16
«МИД России боится обострять отношения с Минском по газовому спору»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
«У МИД России в Белоруссии никакой долгосрочной стратегии нет»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
В Дагестане задержана группа террористов, готовивших теракты в Москве
МахачкалаРоссия Боевики в Дагестане Происшествия
NB!
29.12.16
Станислав СтремидловскийУкраина региональная: без друзей и с ненавистью к России и Польше
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
29.12.16
Александр ШпунтРоссия отказывается от нефти Уганды
МоскваРоссия Ситуация в Африке Политика
NB!
29.12.16
Референдуму в Южной Осетии — новую повестку дня! Обращение Э. Д. Кокойты
ЦхинвалЮжная Осетия Референдум о присоединении Южной Осетии к России Политика
NB!
29.12.16
Благополучие республики и бедность людей: экономические итоги Якутии-2016
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
29.12.16
Украинский учёный получил паспорт РФ из рук Дмитрия Рогозина
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
29.12.16
Украинцы высмеяли заложенные на заводе Порошенко катера «Кентавр»
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Общество
NB!
29.12.16
Ситуация «МИД врёт» — опасна для страны
ЕкатеринбургРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Глава Минтруда: 15 млн граждан России трудятся нелегально
МоскваРоссия «Теневая» занятость и борьба с ней Экономика
NB!
29.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Трампа ждет неприятная правда о Северной Корее
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
29.12.16
Владимир Добрынин «Уходящий год для ЕС был ужасным. Наступающий будет хуже»
МадридИспания Судьба Евросоюза Политика
NB!
29.12.16
Михаил ДемуринКонфликт вокруг ИА REGNUM в Минске: недобросовестность и непрофессионализм
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Севастополь потерял аэропорт «Бельбек» и деньги
СевастопольРоссия Строительство и развитие инфраструктуры аэропортов Экономика
ещё главное