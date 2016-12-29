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Власти Польши приобретут «Даму с горностаем» да Винчи — СМИ

Культура
В настоящий момент картина «Дама с горностаем» находится в частной коллекции Чарторыйских

Варшава, 29 Декабря 2016, 14:19 — REGNUM  Министерство культуры и национального наследия Польши должно сегодня, 29 декабря, оформить сделку о приобретении частной коллекции произведений искусства, включая картину «Дама с горностаем» кисти Леонардо да Винчи, сообщает 29 декабря France Press.

В настоящий момент картина «Дама с горностаем» находится в частной коллекции Чарторыйских, представленной в Национальном музее Кракова. Коллекция Чарторыйских содержит тысячи наименований.

Напомним, княгиня Изабелла Чарторыйская основала коллекцию в 1801 году для сохранения польских и европейских произведений искусства. В 1800 году «Дама с горностаем» была куплена польским князем Адамом Ежи Чарторыйским и доставлена в Краков. Периодически картина кисти Леонардо да Винчи выставляется в различных уголках мира.

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