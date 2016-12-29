В Ярославле открывается выставка авторских кукол

Ярославль, , 12:14 — REGNUM 30 декабря в Ярославском музее-заповеднике открывается выставка авторских кукол из коллекции семьи Марины Политовой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе музея, временной охват коллекции — от 1830-х гг до современности.

Как отмечают в музее, коллекция раскрывает многогранный мир женщины. Кроме самих кукол, это еще и многочисленная кукольная одежда, посуда, мебель, аксессуары — все, что наполняет жизнь женщины.

Кроме того, в рамках экспозиции представлено и собрание интересных предметов и вещей, привезенных коллекционерами из путешествий по России и дальних странствий. Это статуэтки, живопись, часы, фарфор, ткани, украшения — произведения именитых ремесленных центров России и Европы и редкие авторские экспонаты.

«Уникальность представленного собрания в том, что авторы этих многочисленных коллекций связаны между собой не только творческими интересами, но и кровными узами: Татьяна Козырева, Маргарита и Марина Политовы — бабушка, мама и дочь. У каждой из героинь своя история любви, семьи, дружбы, но любовь к красивым вещам и страсть к коллекционированию объединяет три поколения. Жизнь в мире произведений искусства побудила дам-коллекционеров к самостоятельному творчеству. Рукотворные куклы, вышивки, валяные игрушки — все это тоже стало частью семейной коллекции», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в музее-заповеднике.