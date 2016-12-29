Наталья Эфендиева, , 11:27 — REGNUM

Какое-то тысячелетие. Журналист в телевизоре называет планету Земля колыбелью цивилизации. Меж тем, среди землян есть желающие переместиться подальше отсюда. Неназванная мегакорпорация услужливо предоставляет такую возможность регулярно ‑ и на межгалактическом корабле «Авалон» в путешествие длиной в 120 лет отправляются 5000 человек и почти триста членов экипажа в режиме гибернации. Пункт назначения — колония «Родная обитель-2». За 4 месяца до прибытия участники полета должны проснуться и оставшееся время провести в дружественной и комфортной обстановке. Но что-то пошло не так. Через 30 лет после старта корабль попадает под метеоритный дождь, система сбоит и инженер Джим Престон (Крис Пратт) пробуждается раньше срока. На всем «Авалоне» больше ни души, кроме бармена-андроида Артура (Майкл Шин) с лучезарной улыбкой и очевидными барменскими мудростями. Вволю напробовав имеющихся благ (рестораны, бассейн, спортзал, кинотеатр, танцплощадка и пр.), Джим потихоньку начинает сходить с ума, не представляя как еще можно разнообразить свое безнадежно одинокое существование в ближайшие теперь 90 лет.

С Мортеном Тильдумом, снявшим отменный триллер «Охотники за головами» в родной Норвегии, продолжается квест под названием «европейский режиссер в Голливуде». Получив от продюсеров карт-бланш, вероятно, с пролонгацией, он снял дурную «Игру в имитацию» с Камбербетчем, Найтли и звездами статусом пониже, но тоже кассово привлекательных. Англоязычным дебютом Тильдум как будто пытался угодить максимально широкой аудитории — от подростков и домохозяек до интеллектуалов — и история про Алана Тьюринга, одного из тех, кто сумел взломать знаменитую «Энигму», превратилась в нечто среднее между душераздирающей мелодрамой о нелегкой жизни и судьбе выдающегося ученого, триллером и биографической драмой. Для работы над второй англоязычной картиной Тильдум пригласил Джона Спейтса, написавшего в соавторстве сценарии «Прометея» и «Доктора Стрэнджа», а также новую «Мумию» (в российском прокате — с 8 июня 2017-го) и сейчас трудящегося над очередной версией «Ван Хельсинга». Знакомство сценариста с эпосом о короле Артуре (см. название корабля) и анимацией студии Уолта Диснея отрадно, однако многообещающая завязка «Пассажиров», а еще раньше трейлер, попросту вводят в заблуждение, и на выходе получаешь не то, на что рассчитывал. Инженер Джим, оказавшийся в совершенном одиночестве, если не считать многочисленных попутчиков, дремлющих в своих капсулах, и услужливого работника бара, в конце концов начинает изнемогать от окружающих благ, тосковать от мысли, что его-то поездка закончится значительно раньше, чем у остальных, и мучительно рефлексирует на предмет непростого морального выбора. В итоге первые 30 минут «Пассажиров» так и останутся самыми увлекательными. Появление Дженнифер Лоуренс в образе писательницы-журналистки, названной Авророй, как и героиня диснеевской «Спящей красавицы», интригу не разрушает, но напряжение ощутимо ослабевает, так как сюжет сворачивает в сторону мелодрамы. Вспыхнувший между героями конфликт не разгорается до потолка корабля, а тлеет, изредка слабо искря. С этого момента история ходит по кругу: герои произносят реплики, уже десятки раз слышанные, ситуации, в которых они оказываются, возникали на экране не единожды с различной вариативностью, космос становится просто космосом, лишаясь своей философской содержательности. В оставшиеся почти полтора часа хронометража по-настоящему запоминается один эпизод: когда нарушается режим гравитации и в воздух поднимаются не только люди и предметы, но и вода в бассейне, причем в момент, когда там находится Аврора.

Если бы режиссер со сценаристом придумали сюжет с проникновением на корабль очередных инопланетян, мог бы получиться достойный триллер с элементами экшена. Ударились бы в многоступенчатые рассуждения о столкновении личного выбора и общечеловеческих представлений о морали и этике, вышла бы небезынтересная психологическая дуэль. Тем более, посмотреть как Пратт справляется с драматической ролью было бы весьма любопытно. И так далее. Тильдум же со Спейтсом уселись меж двух стульев: психологически историю не дотянули, бросив на полдороги, и надежды на экшен также не оправдали — утоптав его в неприлично короткий отрезок времени, авторы незамедлительно перескакивают к развязке.

Разочаровывает и сам «Авалон». Экстерьер, как и положено космическому кораблю какого-то тысячелетия, внушительный, эффектный и причудливый. В интерьере запоминается разве что бассейн, в котором так любит наматывать километры Аврора, с огромным иллюминатором. В остальном же — собирательный образ корабельных пространств последних лет 10−20. Воображение поражают разве что достижения медицины: теперь она способна на то, чтобы человек буквально восстал из мертвых. Но поскольку героями фильма являются не врач с медсестрой, а инженер с писательницей, показательный медицинский фокус проходит чуть ли не на титрах. А тут и сказочке конец, и кто все-таки не разочаровался, тот и молодец.