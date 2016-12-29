В прокат выходит фильм «Викинг» Андрея Кравчука

Лента выйдет в прокат в двух версиях — «взрослой» и для детей от 12 лет

Москва, , 10:52 — REGNUM В России с 29 декабря начинается прокат фильма «Викинг» режиссера Андрея Кравчука. Ночные показы уже прошли в Красноярске и Владивостоке, сообщает «Первый канал».

Фильм повествует о приходе к власти на Руси князя Владимира. Лента выйдет в прокат в двух версиях — «взрослой» и для детей от 12 лет. Бюджет фильма составил 1,25 млрд рублей.

В основе сюжета лежат события, описанные Нестором — летописцем в «Повести временных лет». Картина рассказывает историю жизни князя Владимира Святославича, и охватывает период с его восхождения на киевский престол до Крещения Руси.

Князя Владимира играет актёр театра и кино Данила Козловский, среди его работ — Валерий Харламов в «Легенде № 17» и Дубровский в фильме Александра Вартанова. Начав свою карьеру с роли шестиклассника-хулигана Дениса Селивёрстова в сериале «Простые истины», сегодня Козловский герой более чем двадцати кинокартин.

Ранее режиссер «Викинга» Андрей Кравчук снял фильм «Адмиралъ» об Александре Колчаке.

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