В Приамурье уволили проводников, посетовавших СМИ на невыплату зарплаты

«Людей выкинули на улицу просто потому, что я дала интервью...»

Благовещенск, , 11:57 — REGNUM В Амурской области семь проводников лишились работы перед Новым годом, якобы из-за того, что работодатель решил не продлевать с ними договоры. Однако бывшие сотрудники компании «Транспорт-Сервис» уверены, что истинными причинами увольнения являются освещение ситуации в СМИ и не состоявшаяся забастовка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Перевозчик из Приморья третий месяц не платит проводникам Приамурья

«Мы должны были выйти на работу 3 января. Вчера нас вызвали к себе и сказали, что фирма больше не нуждается в наших услугах и именно с нами не заключают договоры дальше, — рассказала АСН24 одна из лишившихся работы проводниц Елена Чаркина. — Людей выкинули на улицу просто потому, что я дала интервью, другие подписывали документы».

При этом, по словам Елены, не получавшей полноценную зарплату с сентября, а только лишь небольшие авансы, денежные средства задолжавший работодатель так и не выплатил.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Транспорт-Сервис» осуществляет перевозки на севере Амурской области на основании договора подряда с «Экспресс Приморьем». Под угрозой увольнения проводников заставляют подписывать срочные контракты, однако на руки документы люди не получают, что лишает их каких-либо гарантий.

«Чтобы кормить детей, мы вынуждены брать кредиты, у многих из нас уже пошли просрочки по платежам в банки. Эта ситуация вынудила нас начать подготовку к забастовке», — говорила до увольнения Елена Чаркина.

Коллектив уже направлял обращение в Дальневосточную транспортную прокуратуру, однако проверка по сообщению о задержке зарплаты так и не была инициирована.