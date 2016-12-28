Константин Райкин прооперирован в Тюменской области

Тобольск, Тюменская область, , 18:14 — REGNUM Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин прооперирован в городе Тобольске Тюменской области. Находясь на фестивале «Золотая маска», артист получил травму ноги, пишут местные СМИ.

Как сообщает «Тобольск.ру», травму он получил во время репетиции спектакля. Его экстренно доставили в больницу и прооперировали.

Несмотря на травму, он отыграл спектакль. Правда, его планы по посещению Тобольска пришлось подкорректировать.