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Фильм-фаворит Каннского фестиваля покажут в Петербурге до премьеры в России

Культура
На протяжении почти трех часов перед зрителем разворачивается смешной и искренний, но при этом — абсолютно серьезный рассказ
Суровость
Цитата из к/ф «Тони Эрдманн». реж Марен Адэ. 2016. Германия, Австрия
Суровость

Санкт-Петербург, 28 Декабря 2016, 17:15 — REGNUM  3 и 4 января в Петербурге в кинотеатре «Аврора» состоятся специальные предпремьерные показы фильма-фаворита европейских кинофестивалей 2016 года «Тони Эрдманн» немецкого режиссера Марен Адэ. Киноленту покажу за 50 дней до старта проката.

Показы пройдут в оригинале с русскими субтитрами. Начало показов — в 18:30 по московскому времени. Партнером события является кинокомпания «Иноекино».

«Тони Эрдманн» был снят в этом году при совместной работе Германии и Австрии. В главных ролях Петер Симонишек, снявшийся более чем в 60 картинах, и Сандра Хюллер, наиболее известна ролью юной жертвы экзорцизма Михаэлы в фильме «Реквием».

Кинолента рассказывает историю о том, как бывший учитель музыки Винфред пытается помириться со своей дочерью. Она полностью отдается карьере, в результате чего давно отдалилась от отца. Дабы завладеть ее вниманием и вернуть расположение, Винфред выдает себя за странноватого бизнесмена по имени Тони Эрдманн. Фильм изящно чередует приемы комедии и драмы с элементами гротеска и социальной критики.

Картина немецкого режиссера стала безусловным фаворитом кинокритиков и жемчужиной Каннского фестиваля уходящего года. Также картина стала номинантом от Германии на 89-й церемонии вручения кинонаград «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Был признан лучшим фильмом года по версии Премии Европейской академии 2016. В России официальная премьера «Тони Эрдманна» состоится 23 февраля будущего года.

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