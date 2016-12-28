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В Ярославской области открывается музей истории печатного дела

Культура
Новая экспозиция будет работать на базе историко-культурного комплекса «Вятское»
Музей истории печатного дела
Иллюстрация: ИКК «Вятское»
Музей истории печатного дела

Некрасовское, Ярославская область, 28 Декабря 2016, 16:29 — REGNUM  Музей «Страницы истории печатного дела» открывается 29 декабря в селе Вятское Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили историко-культурном комплексе «Вятское».

«Литография, офорт, гравюра, книги и другие техники печати будут представлены в стенах нового музейного объекта Вятского. Посетители «Страниц истории печатного дела» увидят старинные механизмы, находящиеся в рабочем состоянии, и даже смогут изучить их работу не только визуально, но и собственными руками попробовать сделать оттиск», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM помощник руководителя комплекса Кира Крайнова.

После открытия музея в Вятском презентует свои мемуары и проведет автограф-сессию оперная певица Любовь Казарновская. Ее книга называется «Любовь меняет всё». В честь памятного дня в печатне ИКК «Вятское» будет выпущена ограниченная серия закладок-гравюр.

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