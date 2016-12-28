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Ивановская область: Похищенные картины Левитана вернут в дом-музей в Плесе

Культура
Картины возвратят после следственных действий

Иваново, 28 Декабря 2016, 15:02 — REGNUM  Пять картин Исаака Левитана, которые в 2014 году были похищены из его дома-музея в Плесе Ивановской области, будут возвращены музею, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Речь идет о картинах «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная заводь» и «Розы» общей стоимостью в 77 млн рублей. Полотна были похищены из музея в 2014 году, а сегодня, 28 декабря, полиция сообщила об обнаружении картин у задержанных по делу о нападении на банк и инкассаторов в Нижегородской области.

Как сообщается, по завершении следственных действий картины будут возвращены в музей.

«Для региона, для всего мира искусства это, безусловно, знаковое событие. Этого момента мы все ждали более двух лет, с тех пор как эти произведения были утрачены. Выражаю благодарность правоохранительным органам, сотрудникам ФСБ России, всем участникам расследования за результативную работу. Итогом станет долгожданное возвращение культурных ценностей в Дом-музей Левитана в Плёсе», — сказал в связи с этим губернатор Павел Коньков.

Как сообщили в департаменте культуры и туризма Ивановской области, часть этих картин в свое время была музею передана, часть закуплена в конце 1980-х годов. Картины были застрахованы.

После преступления в 2014 году Павел Коньков распорядился провести проверки всех региональных музеев на предмет технической укрепленности, а также принять меры к усилению систем безопасности.

На укрепление зданий и обеспечение охраны Плёсского музея-заповедника было выделено более 3 млн руб., а всего на меры безопасности ивановские музеи получили более 18 млн рублей. В зданиях музеев проведены необходимые обследования и работы по установке инженерных конструкций технических средств охраны, а сам мемориальный дом-музей И.И. Левитана оснащен постом круглосуточной охраны.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция задержала похитителей картин Левитана из ивановского музея

Читайте развитие сюжета: Глава Ивановской области: Возврат полотен Левитана — знаковое событие

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