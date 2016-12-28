В Кремле пока не комментируют предложение штрафовать пиратов-физлиц по IP

Москва, , 14:20 — REGNUM В Кремле считают преждевременным комментировать законопроект Минкультуры о штрафах за скачивание нелегального контента для пользователей.

«Законопроект пока только разрабатывается, если что-то будет сформулировано, тогда можно будет формировать какую-то позицию. Пока, насколько я понимаю, ничего конкретно не сформулировано, поэтому какие-либо комментарии не представляются возможными», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщили, что министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что Россия нуждается в более жестком антипиратском законодательстве, поэтому в Минкультуры будет разрабатываться закон, предусматривающий штрафы для пользователей, которые скачивают нелегальный контент.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вместе с тем в Госдуме выступают против подобных инициатив. Это не тот путь, по которому должна развиваться ситуация в России, уверен глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»). «Мы должны бороться не с теми, кто пытается найти в Сети кино и не всегда разбирается, законное это видео или незаконное, а с теми, кто намеренно распространяет противоправный контент, не имея на это авторских прав, и пытаясь на этом еще зарабатывать», — подчеркнул парламентарий.

«Мы считаем, что те подходы, которые сегодня реализованы в виде законов и действуют на практике, достаточно эффективны, и считаем необходимым развивать скорее это направление —по ограничению работы в Сети сайтов, распространяющих нелегальное видео, и одновременно создания как можно больших легальных площадок, которые распространяют и предлагают легальные (продукты)», — считает он.

В то же время, действительно, в ряде стран система наказания конечного пользователя существует, заметил депутат. «В частности в Германии, действительно, если вы скачиваете фильм, то потом по почте приходит счет за то, что нелегально просмотрели сайты, на которые не имели права», — указал он.

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