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«Херсонес Таврический» вводит платное посещение экспозиций

Культура
Вход на территорию остается бесплатным

Севастополь, 28 Декабря 2016, 12:35 — REGNUM  Музей-заповедник «Херсонес Таврический» с 1 января 2017 года установил плату за экскурсионное обслуживание и посещение экспозиций. Вход на территорию остается бесплатным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе музея.

Перечень услуг, оказываемых Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры (ФГБУ) «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», опубликован на официальном сайте музея.

Согласно ему, обзорная экскурсия с посещением экспозиций музея обойдётся туристам в 300 рублей для взрослых и 150 рублей для детей. Та же экскурсия на английском или немецком языках будет стоить 400 рублей — как для взрослых, так и для детей.

При этом оговаривается, что дети до семи лет имеют право бесплатного посещения экспозиций и экскурсий. Лицам, не достигшим 16 летнего возраста, предоставляется право бесплатного посещения экспозиций.

Индивидуальная экскурсия будет стоить 3 тыс. 330 рублей в межсезонье (с ноября по апрель) и 4 тыс. 800 рублей в «высокий» период с мая по октябрь.

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На территории Херсонеса разрешат бесплатную фото‑ и видеосъёмку без права публикации и тиражирования отснятого материала.

Коммерческая или свадебная кино‑ и фотосъемка обойдется две тысячи рублей. По отдельному «прейскуранту» будет рассчитываться создание рекламной продукции, документальных, художественных фильмов, телепрограмм, репортажей.

Как сообщало ИА REGNUM, посещение музея-заповедника «Херсонес Таврический» стало бесплатным с января 2016 года.

С 2016 года впервые в истории музея был введен запрет на купание в море на территории заповедника. Запрет был неоднозначно воспринят севастопольцами. Несмотря на то, что он устанавливался федеральным законом, горожане даже подписывали петицию с просьбой снять запрет.

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В 2013 году Херсонес Таврический и его хора были внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО.

1 августа 2016 года было объявлено, что президент РФ Владимир Путин принял решение включить памятники и территории Национального заповедника «Херсонес Таврический» и «Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

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