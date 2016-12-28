Готовится книга о возрождении православия на Севере в 1990-2000-е годы

Архангельск, , 01:14 — REGNUM



С 2012 года выходит серия «Жизнь замечательных северян». Начало ей положили воспоминания бывшего губернатора Архангельской области в 1991 — 1995 годах Павла Балакшина. У Павла Николаевича долгая жизнь управленца целлюлозно-бумажной промышленности, государственного и муниципального уровня с очень непрямым путем. Точнее он прямо держался по жизни, а она в 1990-х крутила пируэты. В итоге Балакшина свергли с губернаторства, и пора бы подводить итоги. Но прямая спина настолько редкое явление, что оказалась востребована — Балакшина избрали мэром Архангельска. И здесь жизнь у него была не сахар. Самостоятельность стоила Павлу Николаевичу хороших отношений с губернатором Ефремовым. Губернаторское кружение имело свои виды на городские объекты и когда Балакшин стал делать по-своему то попал в список неугодных. А главное — нарождающаяся «вертикаль» встретила в нем одного из последних управленцев со своим взглядом на все. Можно спорить кто прав, кто неправ, но рассудит История. С ней Балакшину повезло — он оставил свою версию событий в Архангельске 1990−2000х. С оценкой персонажей, иногда очень нелицеприятной. В этом и есть смысл серии «Жизнь замечательных северян» — передать потомкам особый взгляды людей изменивших Русский Север.

Продолжили серию биографии архиепископа Афанасия Холмогорского, директора «Севмаша» Давида Пашаева, председателя Архангельского облисполкома и создателя Ломоносовского фонда Виктора Третьякова. К великому сожалению не удалось записать воспоминания академика РАН и нашего земляка Николая Лаверова, на которую получили добро Тамара Румянцева и я. Его воспоминания связанные с Арктикой и Архангельском подкрепили бы наши претензии на лидерство в этом регионе. Я обращался к губернатору Игорю Орлову, директору ОАО «ПО Севмаш» Михаилу Будниченко, директору ЦС «Звездочка» Николая Калистратову — ответы были туманные, ни «да» ни «нет», и в итоге работа не состоялась, Николай Павлович скончался.

Сейчас готовится книга с рабочим названием «Владыки. Возрождение православия в Архангельской области в 1990—2017 годах». Митрополит Архангельский Даниил благословил эту работу, епархиальная пресс-служба отвечает за содержание. Это будет сборник воспоминаний всех, кто возвращал православие в Архангельск и область. Взгляды на это с различных точек зрения — изнутри и снаружи. Любое дело персонифицировано, и книга будет рассказом о ключевых фигурах — епископах Архангельских и Холмогорских Пантелеймоне (Долганове), Тихоне (Степанове) (1963−2010) и Митрополите Данииле (Доровских). Все трое — очень разные люди. Очень разных людей выбрали они в соратники. Но добросовестный наблюдатель разглядит в периоде Владыки Тихона (1995−2020) и периоде Владыки Даниила (с 2010 года) единую мощную линию по возрождению православия на Русском Севере. Один стал начинателем многих дел, а другой их вершителем. Дело возрождения настолько выше личных симпатий-антипатий, что несмотря на жизненные коллизии люди находят место в этом крестном ходе жизни.

Из будущей книги я выбрал слова много общавшихся с епископом Тихоном иерея Валерия Суворова — одного из немногих участников «ближнего круга» Владыки, кто и сейчас служит на северной земле, и бывшего руководителя пресс-службы епархии, и бывшего губернатора Архангельской области Павла Николаевича Балакшина.

Вот они —

Иерей Валерий Суворов, настоятель Воскресенского храма города Северодвинска:

— С владыкой Тихоном я познакомился с самых первых дней своего воцерковления. Это происходило в Петрозаводске, в одном из двух действующих в то время храмов, в 1993 году. Крестовоздвиженский кафедральный собор был всегда переполнен, тем более в 90-е годы, когда у людей появилась возможность открыто исповедовать свою веру. Я был в числе тех молодых людей, которые шли к Богу, не будучи выходцами из церковных семей, но руководствуясь только внутренним интересом, желанием обрести важные цели, ориентиры становления личности и смысл жизни. Шли не только ради ориентиров и самосовершенствования, но потому что в сердце было духовное предчувствие Истины, правды, которая раскрывалась для нас через радость общения Церкви, через очень непохожее на тогдашний мир духовное состояние. Этот мир Церкви был совсем иной. Для нас вдруг открылся мир веры, где другие цвета, другие запахи, другие движения, другая внешняя форма, звуки, музыка, архитектура, иконопись… При малейшем соприкосновении с аспектами церковной жизни: архитектурой, гимнографией, историей и литургикой в целом — все вызывало взрыв интереса и ощущение непознаваемой глубины. Тогда много таких как я молодых людей и девушек тянулись ко Христу и жаждали общения с Церковью. Можно себе представить, как важно на этом пути воцерковления иметь человека, который поможет войти в мир веры, открыть его, сориентироваться, не дав энциклопедию в руки, а именно показав его через свое сердце. Вот таким очень важным человеком стал для меня игумен Тихон.

Когда владыка прибыл на Архангельскую кафедру, 14 февраля 1996 года нас встречали разные люди. Кто-то удивлялся, что епископ так молод, и не понимал, как он сможет взаимодействовать с людьми житейски опытными, но еще мало понимающими в вопросах веры. Потому что предшественник владыки Тихона — епископ Пантелеимон — был намного старше. Не понимали, как правильно себя вести и как выстраивать церковно-государственные отношения. Но эти сомнения очень быстро развеялись.

Когда мы прибыли в Ильинский собор, очень впечатлились: он находился в удручающем состоянии. Нужно было много заниматься восстановлением и ремонтом. Было такое ощущение, что там время застыло в 50-х годах ХХ века. Владыка говорил: «Я вспоминаю, что именно так было раньше в храмах Костромы». Конечно там время ушло вперед. А здесь, в Архангельске, все нужно было возрождать, а в каких-то моментах, казалось, начинать заново, с нуля. Может быть, даже с минуса, потому что Архангельская земля очень сильно пострадала в советское время, и оказалась буквально обезвоженной духовно. Первое, что особо выделил владыка, это почитание местных святынь, новомучеников и исповедников земли Архангельской. Он принял решение, что будет праздновать день своего небесного покровителя именно в день Новомучеников и Исповедников Российских. Потому что их кровью освящена эта Архангельская земля. Он сразу обратил внимание на эту чуть ли не единственную святыню, которая связывала бы град Архангельск с прежним славным временем святынь, прошлым архангельских храмов — икону Архистратига Михаила в Свято-Ильинском соборе.

Его дом на Учительской — скромный, маленький домишко, часто страдавший от холодов или подтоплений — стал местом встреч с людьми. К нему приезжали получить благословение на государственное служение и поделиться радостью либо скорбями. И эта маленькая избушка становилась духовным центром Архангельска. Не даст соврать ныне здравствующий Павел Николаевич Балакшин, который тогда был губернатором Архангельской области. Сколько раз в доме владыки бывали все остальные губернаторы, руководители ведомств. Владыка Тихон их очень хорошо знал, причем не только человека и его работу, но и семью, и детей. У него была феноменальная память: приезжая в тот или иной район области (даже район!), владыка мог задать вопрос главе администрации, справившись, как дела, например, у его ребенка. Он называл ребенка по имени. «Как учится (например) Василий в школе?», «Как у жены (имя, отчество) дела?», «Как то или иное происходит?». Такая удивительная память тоже была ему присуща.

Чего бы ни касалась рука владыки, во всех административных и иных делах он всегда был проповедником любви Христа к людям. «Я стараюсь это делать с любовью», — говорил он. И нас призывал к тому же. Он очень трепетно относился к тому, чтобы мы проявляли истинную христианскую заботу о самом малом члене Церкви Христовой. Потому что во всем этом он видел Самого Бога.

Павел Балакшин:

— С владыкой Тихоном я познакомился в 1996 году. Он попросил о встрече, чтобы представиться и познакомиться. Я планировал встречу на полчаса, не более — раньше ведь такого не было, чтобы мы с церковными властями расшаркивались, — в итоге мы просидели около трех часов. Он мне сразу понравился: его улыбающийся взгляд, лицо доброе. Он притягивал к себе. Увы, не все люди такие.

Я рассказал о нашем регионе, о северном менталитете, о культуре и истории края. Как губка, он все это впитывал, внимательно слушал, вникал. Мы сошлись на том, что наша встреча не будет последней. С тех пор все 14 лет, пока он был здесь, мы встречались и общались постоянно.

Повторюсь, владыка Тихон — это такой человек, который притягивал людей. При нем и церкви стали наполняться, и не только пожилые люди стали ходить, потянулась молодежь. Я в те времена на службах всегда стоял среди людей, не на клирос, где обычно сейчас стоит руководство. Тогда в церквях появились молодые лица, многие стали приходить крестить, причащать детей. Епископ Тихон принес в наш край истинную духовность. Именно при нем изменилась ситуация. Потому что люди видят, когда делается с душой, а не формально.

В храмы тогда стали ходить не только простые прихожане, но все руководство области, все федеральные службы, глава областного суда Аверин, все ходили, и это было очень здорово. Вся область сплотилась духовно. Время было сложное — дефолты, перевороты — и все это переносилось очень спокойно, без нервотрепок, митингов, шествий. Все мы были сплочены. Владыка Даниил старается то же самое сделать, чтобы нас всех как-то объединить, и это очень правильно. Очень жаль, что рано ушел из жизни такой светлый и чистый человек.

Его дело живет, никуда его добро не делось, все это продолжает владыка Даниил, которому я желаю успеха, желаю скорейшего открытия Михаило-Архангельского собора, который нас всех очень здорово сплотит. Архангельская область может исправлять свои ошибки, восстанавливать свои корни. И владыка Даниил в этом поможет всем нам.