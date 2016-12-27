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Исполнительница роли принцессы Леи, актриса Кэрри Фишер, умерла в США

Культура
Голливудская актриса скончалась в возрасте 60 лет после сердечного приступа
Кэрри Фишер в роли принцессы Леи
Цитата из к/ф «Звёздные войны». Реж. Джордж Лукас. 1980. США
Кэрри Фишер в роли принцессы Леи

Вашингтон, 27 Декабря 2016, 22:21 — REGNUM  В США в возрасте 60 лет умерла голливудская актриса Кэрри Фишер, исполнявшая роль принцессы Леи в фильмах «Звездные войны» (Star Wars), сообщает портал TMZ со ссылкой на родственников актрисы.

Кэрри Фишер скончалась в больнице, куда за несколько дней до смерти была доставлена после тяжелого сердечного приступа, случившегося на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. Срочная медицинская помощь тогда была ей оказана медиком, который также был пассажиром этого самолета.

Кэрри Фишер родилась в 1956 году в Лос-Анджелесе. Всемирную известность ей принесла роль в фильмах из серии «Звездные войны». Последний раз кинозрители видели ее на экранах в 2015 году в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы».

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