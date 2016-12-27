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Девять человек в одной лодке, не считая фашиста

Культура
Первый век Голливуда: 1944, четвёртая часть
1 / 14 Плакат фильма «Спасательная шлюпка» Плакат фильма «Спасательная шлюпка»

Валерий Рокотов, 27 Декабря 2016, 19:37 — REGNUM  

«СПАСАТЕЛЬНАЯ ШЛЮПКА» / LIFEBOAT

В конце 1942 года Альфред Хичкок стал худеть на глазах. Он сдувался, как шарик. Буква «О», с которой он себя отождествлял, стремилась стать «I».

Хичкок устыдился своих размеров, своих легендарных штанов, про которые говорил: «Обычному человеку придётся сделать несколько шагов, чтобы они тронулись в путь».

Никто не догадывался о тайном плане Хичкока — влезть в военную форму и отправиться спасать Англию.

Ничего у него не вышло. Избыточный вес был не единственной причиной, мешающей режиссёру встать в строй. Врачи установили, что у него увеличенное сердце, да ещё грыжа. Ему даже страховки не полагалось, а о призыве и говорить было нечего.

Хичкоку оставалось одно — сражаться с фашизмом творчески.

2 / 14 Женщина за бортом
Цитата из к/ф «Спасательная шлюпка». реж Альфред Хичкок. 1944. США
Женщина за бортом

Он придумал сюжет. Немецкая подлодка торпедирует американское судно, затем всплывает, чтобы пустить в ход пушку, и уничтожается ответным огнём. На единственной уцелевшей шлюпке оказываются девять человек: известная журналистка, крупный бизнесмен, кочегар, матрос, радист, чернокожий стюард, медсестра и молодая мать с мёртвым грудным ребёнком. Вскоре к шлюпке подплывает капитан фашисткой подлодки.

Хичкока привлекла возможность показать «микрокосм войны» и наполнить рассказ аллегориями, — чтобы действующие лица олицетворяли враждующие в мире силы и мозаичное полотно общества.

Маэстро планировал снимать кино с Дэвидом Сэлзником, но тот испугался. Продюсера напугали не сюжет и не сложность реализации замысла. Его напугало то, что режиссёр серьёзно потерял в весе — отминусовал сорок пять килограммов.

5 / 14 Ни воды, ни еды
Цитата из к/ф «Спасательная шлюпка». реж Альфред Хичкок. 1944. США
Ни воды, ни еды

Из-за беспощадной диеты Хичкок мог схлопотать инфаркт или вообще отправиться к праотцам. Наконец, он мог сойти с ума на почве патриотизма, что иногда случается с англичанами. Когда Лондон бомбят, они забывают про контрактные обязательства.

Всё это грозило убытками. Поэтому, пока было не поздно, Сэлзник продал Хичкока студии «ХХ век — Фокс». Он сплавил его Дэррилу Зануку, который в то время был призван в армию и вёл дела удалённо. Коллега не мог адекватно оценить риски.

«Здесь режиссёров продают словно скот», — горько усмехнулся Хичкок, узнав о смене рабовладельца.

Новый замысел захватил его. Он предложил Хемингуэю, с которым познакомился в 1939 году на горном курорте, написать литературный сценарий. Но получил отказ. В то время Хемингуэй ничего не писал. Он оборудовал свой катер шумопеленгатором, вооружил его глубинными бомбами и охотился у кубинского побережья на немецкие подводные лодки.

8 / 14 Если мы спасёмся, ты выйдешь за меня замуж
Цитата из к/ф «Спасательная шлюпка». реж Альфред Хичкок. 1944. США
Если мы спасёмся, ты выйдешь за меня замуж

От такого занятия творческого человека нельзя было отвлекать. Разговор с писателем расстроил Хичкока. Кто-то сражался с врагом, а кто-то в этом не особо продвинулся.

Он обратился к Стейнбеку, дружившему с «ХХ век — Фокс». Тот согласился и сел за пишущую машинку, но результат режиссёра не впечатлил. Это был рассказ от лица одного из выживших, далёкий от намёков и аллегорий.

Хичкок долго мыкался со сценарием, вызывая раздражение студии, пока к делу не подключился Джо Сверлинг, сценарист Фрэнка Капры. Ему удалось создать то, что полностью отвечало режиссёрской идее.

Для съёмок был построен огромный бассейн с водяным активатором. По верёвочному трапу артисты спускались в шлюпку, где их весь день раскачивали и обливали водой. В результате все заболели морской болезнью, простудились, а звезда экрана и сцены Таллула Бэнкхед, игравшая циничную журналюгу, заработала пневмонию.

В фильме есть смешной кадр. Матрос читает газету с рекламой мифического средства для похудения. Хичкок изображён на ней до и после приёма снадобья.

10 / 14 Средство для похудения
Цитата из к/ф «Спасательная шлюпка». реж Альфред Хичкок. 1944. США
Средство для похудения

Сегодня «Спасательная шлюпка» вызывает восторги, а в 1944 году американская печать её усердно топила. Некая возмущённая критикесса даже дала фильму «десять дней, чтобы духу его не было в городе».

Тогда никто в Америке не оценил революционную режиссуру. Никто не похвалил Хичкока за мастерство, внимание к деталям или новаторский отказ от музыкального сопровождения.

Всех возмутила изображённая им модель общества — демократический микрокосм. Он был исполнен антагонизмов, абсолютно беспомощен и готов ради спасения подчиниться кому угодно. Он легко отдавался во власть нациста, погубившего сотни людей.

Впрочем, он так же легко отдавался и коммунисту. Кочегар «из товарищей», пылая ненавистью к врагу и презрением к богачам, объявлял себя главным на шлюпке.

12 / 14 Обстрел
Цитата из к/ф «Спасательная шлюпка». реж Альфред Хичкок. 1944. США
Обстрел

Намёки на духовное родство фашиста и капиталиста тоже никому не понравились. В фильме маленький фюрер и крупный бизнесмен моментально поладили. Один горланил немецкие песни, а другой ему мило аккомпанировал на флейте. Вот так, показывал режиссёр, Гитлер и вырос до размеров мирового чудовища.

Критиков не на шутку разозлил образ нациста. Это был абсолютно собранный и готовый к испытаниям человек. Под занавес истории он вообще выглядел волком среди овец. Он пугал зрителя.

Немец в фильме совершил единственную ошибку. Он убил матроса-еврея, которого ранее спас (ампутировал загноившуюся после ранения ногу). Нацист успокоился. Он увидел, что ему незачем притворяться. Дети демократии, считающие его пленным, были разобщены и ни на что не способны.

Хищник ошибся. Его циничные откровения вызвали вспышку гнева, и в результате демократические принципы улетучились. Травоядные обнажили клыки.

Расправу над ним Хичкок снял натуралистично — порывая с традицией. В американском кино злодеи погибали иначе. Они нарывались на пулю или становились жертвами собственных козней. Умирая, они не бросали тень на хороших людей. А здесь немца со свирепым мычанием спихнули в воду и дубасили по башке до тех пор, пока он не утонул. В момент убийства положительные герои казались сворой собак.

14 / 14 Кадр из фильма «Память о лагерях» Кадр из фильма «Память о лагерях»

Критики восприняли фильм, как вызов и карикатуру на демократию. Очевидный призыв режиссёра «забыть разногласия и объединиться перед лицом общего врага» не был услышан. Отзывы оказались столь категоричны и ядовиты, что Хичкок счёл свою голливудскую карьеру законченной.

К тому же его ранили обвинения в безучастности к судьбе родины, в том, что он отсиживается в солнечной Калифорнии.

Вскоре после премьеры он пристроился на полу бомбардировщика, летевшего в Англию. Дома он предложил свои услуги министерству информации и, как пропагандист, поставил две картины о французском «Сопротивлении».

На этом его личная война с нацизмом не кончилась. В 1945 году он смонтировал документальное кино о немецких концлагерях, которое, увы, не выпустили в прокат. Кому-то наверху показалось, что это невыносимое зрелище.

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regnum author Валерий Рокотов
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