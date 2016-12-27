В Грузии начинается реформа системы образования

По мнению грузинского премьера, решение 100% всех стоящих перед страной проблем находится в сфере образования

Тбилиси, , 18:53 — REGNUM Правительство Грузии начинает осуществление одной из частей своего плана, состоящего из четырех пунктов, — реформу системы образования. Презентация проекта реформы состоялась 27 декабря. Как заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, реформа полностью ориентирована на быстрое развитие страны.

По мнению премьера, решение 100% всех стоящих перед страной проблем находится именно в системе образования, и без реформы этой системы значительный прогресс в развитии страны невозможен. «Поэтому приоритетом нашего четырехпунктового плана названа именно эта реформа. Система образования должна быть основана на прогрессе, развитии, целях свободного и счастливого гражданина», — заявил премьер и от имени правительства и парламентского большинства выразил полную поддержку этой реформе.

По заявлению Георгия Квирикашвили, система образования, которая будет создана в результате реформы, будет основана на новейших технологиях, доступности высококачественного образования для населения регионов, развитии учителей и здоровом образе жизни.

Амбициозным планом своего правительства он назвал превращение Грузии в региональный центр высшего образования, науки и исследований. Георгий Квирикашвили подчеркнул, что Кутаисский университетский городок, который собирается построить правительство в рамках реформы, коренным образом изменит возможности получения образования в стране.

В рамках реформы планируется изменение отношения к профессиональному образованию и переход на модель дуального образования.

Премьер также подчеркнул, что в стране имеется наилучший педагогический потенциал для осуществления такой реформы, и выразил надежду, что после осуществления реформы отток талантов из страны прекратится и начнется обратный процесс — приток талантов.

На презентации проекта реформы присутствовали члены правительства, иностранные дипломаты, представители неправительственных организаций, профессора и педагоги.