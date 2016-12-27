В Калининграде открыт памятник Пограничникам всех поколений

15 октября 1945 года пограничные войска Советского Союза впервые приступили к охране советско-польского участка границы в пределах Восточной Пруссии

Калининград, , 18:36 — REGNUM В парке Победы Калининграда сегодня, 27 декабря, открыт мемориальный комплекс Пограничникам всех поколений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, автором композиции является калининградский скульптор Валерий Ковалёв, изваявший два года назад памятный барельеф профессорам Кёнигсбергского университета.

Памятник состоит из двух горельефов, один из которых представлен многофигурной композицией, посвящённой теме Великой Отечественной войны.

На горельефе изображены два воина-пограничника, восстанавливающих пограничный столб. Второй горельеф отражает будни современных защитников Отечества. На нем изображен пограничный наряд с собакой. На втором плане — наземный, воздушный и морской рубежи границы.

На территории региона проживают тысячи ветеранов-пограничников, в том числе участники Великой Отечественной войны и боевых действий. В боях за Восточную Пруссию, начавшиеся в августе 1944 года, приняли участие пограничники 86-го, 31-го и 33-го пограничных отрядов. За доблесть при штурме немецкой цитадели эти подразделения были удостоены почётного наименования «Кёнигсбергский».

Пять подразделений границы в Калининградской области названы именами героев-пограничников: заместителя политрука Василия Утина, полковника Станислава Ваупшаса, старшего лейтенанта Михаила Козлова, чекиста-командира Иосифа Кибартаса, лейтенанта Платона Кубова. Ещё одно носит имя танкиста, гвардии лейтенанта Ивана Ладушкина.