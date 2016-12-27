35% самарских 11-классников выбрали тему сочинения про бесчестный поступок

Самара, , 16:39 — REGNUM Окружные комиссии по проверке сочинения (изложения) в Самарской области подвели итоги: «зачёт» получили 12 570 участников, что составило 99,5% (в 2015 году — 98,8%). За итоговое изложение все выпускники (292 человека) получили «зачёт», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобразования региона.

За 15 минут до начала экзамена ученикам на выбор предложили пять тем. Предпочтения распределились следующим образом: «Что может привести человека к бесчестному поступку?» — 35,22%; «Какие добрые чувства пробуждает в человеке литература?» — 26,85%; «В чем различие между ошибкой и преступлением?» — 16,25%; «Когда непонимание между людьми приводит к вражде?» — 12,40%; «Можно ли добиваться победы любыми способами? — 9,28%.

Письменная работа оценивалась экспертами по системе «зачёт"/"незачёт» по пяти параметрам: соответствие теме, аргументация, привлечение литературного материала, композиция, качество речи и грамотность.

Процедура и порядок проведения письменной работы по сравнению с предыдущим годом не изменились. Итоговое сочинение прошло в штатном режиме, без технологических организационных сбоев, отмечают в Минобразования области.

66 выпускникоы из 8 территориальных управлений министерства, получившие «незачёт», смогут переписать сочинение 1 февраля 2017 года и 3 мая 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря 2016 года в Самарской области выпускники написали итоговое сочинение (изложение). Его успешное написание является для обучающихся 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения вправе писать итоговое изложение.