В Ярославской области не хватает денег на реставрацию памятников культуры

Ярославль, , 11:25 — REGNUM В Ярославской области более 10% памятников культуры нуждаются в серьезном ремонте. Однако средств на их реставрацию не хватает, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

26 декабря экспертная группа по культуре обсудила вопросы сохранения объектов культурного наследия на территории региона и высказала предложения в программу социально-экономического развития региона.

Как было констатировано на заседании группы, всего на территории Ярославской области находится 4704 объекта культурного наследия. Из них 1111 объектов федерального значения, 514 — регионального значения и 43 — местного (муниципального) значения. Вновь выявленных объектов культурного наследия в регионе насчитывается более 3000.

Ярославская область занимает 5 место в стране по притоку туристов, и именно памятники культуры во многом обеспечивают этот показатель. Но на сегодняшний день более 10% из них нуждаются в серьезном ремонте. Финансируются реставрационные работы в рамках федеральной целевой программы «Культура России». Однако эти вложения не позволяют выполнить весь необходимый объем работ. Ввиду этого экспертная группа обозначила необходимость поиска дополнительных источников финансирования.

«Сегодня мы обсуждаем с коллегами ряд важнейших и актуальных для нашей сферы проблем. Вряд ли мы найдем ответы сразу на все вопросы. Но то, что мы их поднимаем, является первым шагом на этом пути. Надеюсь, наши предложения впоследствии будут учтены при формировании стратеги развития региона», — сказал специалист ГУДПО «Учебно-методический центр работников культуры и искусства» Дмитрий Полознев.

Известная ярославская градозащитница Ольга Мазанова, занимающаяся проблемами сохранения памятников культуры, в свою очередь, подчеркивает, что ремонт — это одно, а реставрация — совсем другое. Она отмечает, что региональные памятники сегодня нуждаются и в восстановлении, и в консервации.

«Состояние многих объектов таково, что без слез смотреть невозможно, и регион уже потерял ряд памятников, потому что-либо вовремя не смог заняться их восстановлением, либо не смог проконтролировать собственников или арендаторов. Основные проблемы, которые требуют решения на сегодняшний день, это, действительно, отсутствие необходимого финансирования на поддержание памятников и несовершенство законодательства в области охраны объектов культурного наследия и градостроительных регламентов, регулирующих новое строительство в историческом центре Ярославля. Нередко оно угрожает сохранности памятников и целостности исторического облика города — например, проект строительства у храма Николы Мокрого. Считаю, что к деятельности по сохранению памятников необходимо привлекать бизнес, а для этого нужны соответствующие программы взаимодействия. Кроме того, необходимо навести порядок в обеспечении сохранности объектов зоны ЮНЕСКО и ее буферной зоны — у нас до сих пор нет ни плана управления, ни органа управления ими. Хотя было предписание создать все это в двухгодичный срок», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Ольга Мазанова.