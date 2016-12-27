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В Алтайском крае разработали программу поддержки «лебединого народа»

Культура
Представителям древней алтайской народности — кумандинцам — улучшат качество жизни
1 / 4 Умирающее село кумандинцев — Шатобал. Солтонский район Алтайского края
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Умирающее село кумандинцев — Шатобал. Солтонский район Алтайского края

Барнаул, 27 Декабря 2016, 09:57 — REGNUM  В ближайшие годы кумандинцы — представители древней алтайский исчезающей народности — могут рассчитывать на большую поддержку в Алтайском крае. Региональные власти утвердили план мероприятий по реализации в 2016—2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Об этом сегодня, 27 декабря, информирует официальный сайт региона.

По данным специалистов управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, разработанный план мероприятий весьма обширен и учитывает различные стороны социальной и культурной жизни этого народа. В числе ключевых направлений обозначены: повышение качества жизни, создание необходимых условий улучшения демографических показателей, повышение доступа к образовательным услугам с учетом их этнокультурных особенностей, сохранение культурного наследия и содействие участию делегаций кумандинцев в различных международных выставках-ярмарках и фестивалях.

«Нас очень мало, и вам очень повезло, что вы нас видите. Мы не хотим исчезнуть, поэтому бережно храним то, что оставили нам предки, развиваем это. Мы стараемся не допустить, чтобы когда-то исчезла наша культура, наш язык, прервалась связь поколений», — говорила в октябре 2016 года член правления Алтайской региональной общественной организации кумандинцев «Тореен Чер» Наталья Глухова.

Напомним, местом компактного проживания кумандинцев, согласно последним данным переписи, являются три территории (Красногорский муниципальный район — 282 человека, Солтонский муниципальный район — 306 человек, Бийский городской округ — 111 человек, — прим. ИА REGNUM ). И если представители алтайской региональной общественной организации кумандинцев «Тореен Чер» из Красногорского района имеют возможность часто выезжать на фестивали и концерты, проводить свои мероприятия в районе, то, к примеру, жители алтайского села Шатобал почти лишены такой возможности.

Культуру и традиции там пытаются сохранить на энтузиазме этно-фольклорного коллектива «Талычак» («Ивушка»). Но село, в котором проживает его руководитель — Никифор Алексеев и другие кумандинцы, — обречено на медленную смерть: в 2015 году там закрыли единственную школу. Еще ранее кумандинцы лишились единственного магазина.

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За помощью бывший школьный учитель Никифор Алексеев обращался к Владимиру Путину, но так и не был услышан. В 2015 году, во время визита алтайской редакции ИА REGNUM в Шатобал, он спел частушки собственного сочинения на кумандинском и русском языках.

Как уже сообщало ИА REGNUM, кумандинцы — потомки древнего коренного народа Алтая. Их происхождение некоторые краеведы связывают с одним из древнейших народов Сибири — кетами. Эти люди занимались охотой, собирательством, мотыжным земледелием и разведением лошадей. Федеральным законом причислены к коренным малочисленным народам России. До 2002 года народность была учтена лишь переписью 1926 года. Тогда на территории РСФСР насчитывалось 6327 кумандинцев. Все они проживали на территории Сибирского края.

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