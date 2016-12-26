Владимир Путин наградил орденами российских деятелей культуры Культура Среди награжденных — Евгений Миронов, Денис Мацуев и Алла Сурикова

Москва, , 21:43 — REGNUM Указом Президента России Владимира Путина группа российских деятелей культуры награждена орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством», сообщает официальный сайт Кремля. Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» награждены художественный руководитель «Государственного театра наций» Евгений Миронов и художественный руководитель государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московская государственная творческая мастерская» Алексей Рыбников. Орденов Почета удостоены пианист Денис Мацуев, гендиректор Московского цирка Максим Никулин, артисты театра драмы имени А.С.Пушкина Нина Ургант и Виктор Смирнов, а также кинорежиссер Алла Сурикова.

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