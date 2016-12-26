Понедельник, 26 Декабря 2016 года
21:49:46 МСК

Владимир Путин наградил орденами российских деятелей культуры

Культура
Среди награжденных — Евгений Миронов, Денис Мацуев и Алла Сурикова

Москва, 26 Декабря 2016, 21:43 — REGNUM  Указом Президента России Владимира Путина группа российских деятелей культуры награждена орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством», сообщает официальный сайт Кремля.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» награждены художественный руководитель «Государственного театра наций» Евгений Миронов и художественный руководитель государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московская государственная творческая мастерская» Алексей Рыбников.

Орденов Почета удостоены пианист Денис Мацуев, гендиректор Московского цирка Максим Никулин, артисты театра драмы имени А.С.Пушкина Нина Ургант и Виктор Смирнов, а также кинорежиссер Алла Сурикова.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственные награды
  •  
  •  
  •  
  •  
Главное сегодня
NB!
26.12.16
Станислав ТарасовИран и Азербайджан могут стать единым конфедеративным государством
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
26.12.16
Флаг раздора: резиденции президента Молдавии вернули флаг ЕС, и снова сняли
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
26.12.16
Владимир Добрынин Британские СМИ: «Катастрофа Ту-154 – это месть Москве»
ЛондонВеликобритания Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
26.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 26 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.12.16
Москвичи не намерены уступать мэрии в споре о ПЗЗ
МоскваРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.12.16
Катастрофа ТУ-154: страны Латинской Америки скорбят вместе с Россией
КитоЭквадор Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Скорбь, дух КПСС, «абсурды»: неделя в Чувашии
ЧебоксарыРоссия Обзор главных событий недели в Чувашии Общество
NB!
26.12.16
Керченский мост предложено назвать в честь Ансамбля имени Александрова
ТулаРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
«Захоронения в Алеппо: с подобным я не сталкивался даже в Афганистане»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
26.12.16
Авиакатастрофа Ту-154: в Самару на завод «Авиакор» прибыли следователи
СамараРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Части механизма управления разбившегося Ту-154 подняты водолазами со дна
АдлерКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Станислав Стремидловский«Русские становятся главной мишенью исламистского террора?»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
26.12.16
Вячеслав Володин возглавил Парламентское собрание Союза Белоруссии и России
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
26.12.16
Итог 2016 года в Латвии: жителей становится меньше, нищих — больше
РигаЛатвия Экономический кризис в Прибалтике Политика
NB!
26.12.16
Монхцэцэг Буян-ЭрдэнэСмог в Улан-Баторе: в столице Монголии прошел марш протеста
Улан-БаторМонголия Проблемы экологии Общество
NB!
26.12.16
«Рубль неожиданно вышел в мировые лидеры как крепкая доходная валюта»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.12.16
ФСБ опрашивает очевидцев катастрофы Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Для версии теракта на борту Ту-154 фактов нет — ФСБ РФ
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Максим ИсаевNI назвал потенциально опасные точки между США и Китаем
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на саммите ЕАЭС
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
26.12.16
Песков — о злорадстве Рынски по поводу погибших: «Это полное безумие»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
У берегов Сочи обнаружены обломки Ту-154 — СМИ
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
ещё главное