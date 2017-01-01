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Количество правительственных премий в сфере культуры сокращается в 2 раза

Культура
Их размер повышается в два раза
Два рубля
Klemenchukov
Два рубля

Москва, 1 Января 2017, 09:19 — REGNUM  Количество ежегодных правительственных премий в области культуры, при этом их размер вырастет, сообщает ИА REGNUM.

С 25 до 12 сокращено количество ежегодных правительственных премий в области культуры начиная с 2017 г. При этом увеличен размер премии в два раза — до 2 млн рублей.

За создание для детей и юношества наиболее талантливых, отличающихся новизной и оригинальностью творческих проектов и произведений литературы, телевидения и радио, кинематографии, изобразительного, музыкального и театрального искусств предусмотрено две премии.

Уточнены требования к численному составу авторского коллектива каждой работы. Он не должен превышать трех человек, в то время как сейчас — пяти.

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