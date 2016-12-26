В Крыму в 2016 году побывали 5,5 млн туристов

Симферополь, , 16:24 — REGNUM В Крыму с начала года отдохнули 5 млн 507,4 тыс. туристов. Это на 21,6% больше, чем за аналогичный период в 2015 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 26 декабря в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма.

«Больше всего гостей с начала года отдохнули на Южном берегу Крыма — 46% от общего количества туристов, на Западном побережье Крыма — 31%, на Восточном побережье Крыма — 18,5%, в других регионах — 4,5%. Средняя заполняемость работающих санаторно-курортных и гостиничных учреждений составляет 16%. При этом в Большой Ялте и городе Саки общая загрузка средств размещения превышает средний уровень», — сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий.

Напомним, в 2015 году за неделю до конца года на полуострове насчитали 4,3 млн туристов, побывавших в Крыму в течение всего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму в осенне-весенний период 2016—2017 годов работает более 240 отелей и пансионатов. На специальном турпортале размещены предложения для новогоднего отдыха на полуострове.

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