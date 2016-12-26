Трейлер 10-го сезона сериала «Доктор Кто» появился в Сети

Вашингтон, , 15:24 — REGNUM В очередном сезоне популярного британского сериала «Доктор Кто» роль спутницы главного героя — инопланетянина, путешествующего во времени — исполнила Перл Маки. Она появляется в проморолике 10 сезона шоу, опубликованного на канале BBC America в YouTube.

Премьера новых серий «Доктора Кто» запланирована на апрель 2017 года. Ведущим сценаристом и исполнительным продюсером проекта с 2010 года был Стивен Моффат — горячий поклонник сериала с самого детства. Однако шоураннером 10-го сезона выступит Крис Чибнелл, создатель «Убийства на пляже».

Главного персонажа вновь сыграет Питер Капальди. Актер является двенадцатым киновоплощением Доктора, который, по сюжету сериала, время от времени меняет облик.

«Доктор Кто» является наиболее продолжительным научно-фантастическим сериалом в мире. Первые серии были показаны еще в 1963 году, затем, в 1989-м, съемки были прекращены, однако в 2005-м — возобновились. К настоящему моменту количество эпизодов шоу достигает 827.