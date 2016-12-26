Понедельник, 26 Декабря 2016 года
18:06:19 МСК

Трейлер 10-го сезона сериала «Доктор Кто» появился в Сети

Культура
Главного персонажа вновь сыграет Питер Капальди

Вашингтон, 26 Декабря 2016, 15:24 — REGNUM  В очередном сезоне популярного британского сериала «Доктор Кто» роль спутницы главного героя — инопланетянина, путешествующего во времени — исполнила Перл Маки. Она появляется в проморолике 10 сезона шоу, опубликованного на канале BBC America в YouTube.

Премьера новых серий «Доктора Кто» запланирована на апрель 2017 года. Ведущим сценаристом и исполнительным продюсером проекта с 2010 года был Стивен Моффат — горячий поклонник сериала с самого детства. Однако шоураннером 10-го сезона выступит Крис Чибнелл, создатель «Убийства на пляже».

Главного персонажа вновь сыграет Питер Капальди. Актер является двенадцатым киновоплощением Доктора, который, по сюжету сериала, время от времени меняет облик.

«Доктор Кто» является наиболее продолжительным научно-фантастическим сериалом в мире. Первые серии были показаны еще в 1963 году, затем, в 1989-м, съемки были прекращены, однако в 2005-м — возобновились. К настоящему моменту количество эпизодов шоу достигает 827.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телесериалы
Главное сегодня
NB!
26.12.16
Скорбь, дух КПСС, «абсурды»: неделя в Чувашии
ЧебоксарыРоссия Обзор главных событий недели в Чувашии Общество
NB!
26.12.16
Керченский мост предложено назвать в честь Ансамбля имени Александрова
ТулаРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
«Захоронения в Алеппо: с подобным я не сталкивался даже в Афганистане»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
26.12.16
Авиакатастрофа Ту-154: в Самару на завод «Авиакор» прибыли следователи
СамараРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Части механизма управления разбившегося Ту-154 подняты водолазами со дна
АдлерКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Станислав Стремидловский«Русские становятся главной мишенью исламистского террора?»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
26.12.16
«Рубль неожиданно вышел в мировые лидеры как крепкая доходная валюта»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.12.16
ФСБ опрашивает очевидцев катастрофы Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Для версии теракта на борту Ту-154 фактов нет — ФСБ РФ
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
В Алеппо боевики «умеренной оппозиции» истязали десятки мирных сирийцев
МоскваРоссия Сражение за Алеппо Политика
NB!
26.12.16
Максим ИсаевNI назвал потенциально опасные точки между США и Китаем
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на саммите ЕАЭС
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
26.12.16
У берегов Сочи обнаружены обломки Ту-154 — СМИ
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Главное мировое событие 2016 года — война в Сирии: опрос
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
26.12.16
Жители России назвали политиком года Владимира Путина: опрос
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
26.12.16
В Москве эвакуируют персонал и пассажиров с трех вокзалов
МоскваРоссия Телефонный терроризм Происшествия
NB!
26.12.16
Экс-мэр Тамбова стал фигурантом двух уголовных дел
ТамбовРоссия Коррупция Политика
NB!
26.12.16
Имя дирижера Валерия Халилова получит военно-музыкальное училище в Москве
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Максим ИсаевПора перестать провоцировать Россию — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
Китай испытал новейший истребитель J-31
ПекинКитай Армия Китая Техника
NB!
26.12.16
«В Киеве правят вурдалаки»: сибиряки о записи Бирюкова про «Боярышник»
НовосибирскРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
26.12.16
Павел ГрассБразилия: «признание конца света», зловещий судья и надежды на будущее
БразилиаБразилия Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
ещё главное