Понедельник, 26 Декабря 2016 года
13:40:51 МСК

В Ярославской области вышел журнал о старинном селе Заозерье

Культура
Деньги на его издание собирали всем миром
Журнал «Углече поле»
Иллюстрация: Фото страницы «Углече поле» в Facebook
Журнал «Углече поле»

Углич, Ярославская область, 26 Декабря 2016, 11:35 — REGNUM  24 декабря в Ярославской области презентован новый номер историко-краеведческого журнала «Углече поле», посвященный истории села Заозерье Угличского района. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM главный редактор журнала Алексей Суслов, инициаторами издания номера стали жители Заозерья, которые сами собрали необходимые на это средства и сами же подготовили материалы для публикации.

Село Заозерье с конца XVIII века входило в состав Угличского уезда. Некогда владение дворян Одоевских и Волконских, оно принадлежало матери писателя Михаила Салтыкова-Щедрина и, конечно, нашло место в его творчестве. Богатая купеческая история села, которой до сих пор дышат старые дома, слава его уроженцев — все это нашло отражение в двухстах страницах максимально иллюстрированного фотодокументами журнала.

Как отмечает Алексей Суслов, найти авторов для этого номера было непросто, поскольку специально историей села, кроме местных краеведов, никто не занимался. Основным источником сведений о нем в течение почти ста лет была и остаётся «Летопись села Заозерья», созданная и изданная в 1913 году священником Михаилом Миролюбовым, настоятелем Казанского храма. Именно он был первым краеведом-исследователем истории села. Однако сегодня его труд готовы продолжить местные энтузиасты.

«В селе живут настоящие патриоты, которые хотели, чтобы наш журнал занялся богатейшей историей Заозерья, которой они очень дорожат. Татьяна Волкова, Алёна Петухова, Сергей Антипаев своей любовью к родной истории не только зажгли нас (а мы, в свою очередь, замечательных авторов), но и сами подготовили интересные материалы для этого номера». Кроме этого, мы решили переиздать и саму «Летопись». Её репринт когда-то выходил в Угличском музее, но очень маленьким тиражом и без фотографий — так было в оригинале. Нам показалось, что этот очень важный исторический источник заинтересует новых исследователей и подтолкнёт их к изучению не раскрытых ещё страниц истории села. А кто-то просто с интересом прочитает этот «историко-археологический очерк», как называл свой труд сам Миролюбов, и узнает многое из того, что, может быть, осталось за рамками номера «Углече Поле». Уверен, что эти два издания вместе составят хорошую пару и смогут дополнить друг друга», — подчеркнул Алексей Суслов.

По мнению главного редактора журнала, выпуск номера об историческом селе важен и для повышения туристического потенциала как села, так всего района в целом. В Заозерье необходим инвестор, который поможет создать необходимую туристическую инфраструктуру. Положительный опыт такой деятельности в Ярославле есть — село Вятское, село Мартыново.

«С помощью богатейшей истории можно и нужно не только привлекать в село туристов, но и заманивать инвесторов. Загоревшись, они смогли бы развить его туристическую инфраструктуру, которой пока нет и в помине. На одной истории, конечно, далеко не уедешь, но и без неё никого не привлечёшь. С историей у Заозерья всё в порядке, с пониманием её ценности жителями тоже. Теперь дело за тем, чтобы, оглядываясь на славное прошлое, учась предприимчивости у своих предков (вспомнить только заозерца Якова Щукина, который в самой Москве смог заработать на культуре!), объединиться и общими усилиями граждан, власти и бизнеса развить в селе туристическую составляющую и, тем самым, создать Заозерью перспективное будущее», — отметил Алексей Суслов.

Пока же в будущее Заозерья инвестировали те, кто связан с ним родовыми корнями, в том числе и современные жители. Впервые в истории издания на номер, скидывались всем миром. Часть средств была собрана на интернет-платформе Planeta.ru.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Литература
Главное сегодня
NB!
26.12.16
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКак раскольники торгуют Софией Киевской: обзор церковной жизни Украины
КиевУкраина Православие Политика
NB!
26.12.16
Максим ИсаевПора перестать провоцировать Россию — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
Китай испытал новейший истребитель J-31
ПекинКитай Армия Китая Техника
NB!
26.12.16
Павел ГрассБразилия: «признание конца света», зловещий судья и надежды на будущее
БразилиаБразилия Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
NB!
26.12.16
Вспышка в небе около Сочи произошла через полчаса после падения Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Савченко была допрошена СБУ после встречи с лидерами ДНР и ЛНР
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
26.12.16
Сдача «Зенит-Арены» в назначенный срок не состоится — источник
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Происшествия
NB!
26.12.16
Максим Исаев«Как отреагирует Трамп на вторжение России на Украину?» — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
Самара: «Полетели в Новый год», или «Сон в новогоднюю ночь»
СамараРоссия Новый год Общество
NB!
26.12.16
‍Абхазия подключилась к поиску останков погибших при крушении Ту-154
ГаграАбхазия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Главным событием 2016 года в России граждане назвали кризис: опрос
МоскваРоссия Регионы России в условиях финансового кризиса Экономика
NB!
26.12.16
Определена траектория полёта разбившегося Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Госкомиссия назвала основные версии крушения Ту-154
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
26.12.16
Максим Исаев«ВМФ КНР должен иметь возможность заходить в ключевые для США регионы»
ПекинКитай Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
«Нефть накапливает силы»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
26.12.16
«Рубль может скорректироваться»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.12.16
Максим Исаев«Взломав демократов, Путин сделал США одолжение» — Washington Post
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.12.16
«Запад развернул тотальную идеологическую атаку на калининградскую землю»
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
26.12.16
МИД РФ понимает причину радости Киева от трагедии с Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
26.12.16
Президенту Чехии скучно желать гражданам доброго здоровья
ПрагаЧехия Новый год Общество
NB!
26.12.16
МИД КНР возмущен действиями администрации Барака Обамы
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
26.12.16
«Россия в американских новостях упоминается реже, чем Бангладеш»
ВладивостокРоссия Российско-американские отношения Политика
ещё главное