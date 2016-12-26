В тройку бестселлеров-2016 вошли книги Роулинг, Робертса и Мойес — Forbes

На первом месте – пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя»

Москва, , 11:20 — REGNUM В уходящем году в России покупка книг происходила чаще, чем в прошлом — примерно в два раза. Самые популярные книги — продолжения бестселлеров, опубликованных ранее. Об этом пишет журнал Forbes, опубликовавший рейтинг топ-20 самых покупаемых книг.

«Чтобы не ограничиваться констатацией популярности поттерианы и романов Джоджо Мойес, мы показываем вторую десятку самых продаваемых книг года», — пишет журнал.

Уточняется, что в список попали исключительно новинки, вышедшие с ноября прошлого года по 15 декабря этого года.

На первом месте книга британки Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя», на втором — роман «Шантарам» австралийского писателя Дэвида Робертса. На третьем месте — книга английской писательницы Джоджо Мойес «До встречи с тобой», на четвёртом — «Вселенский заговор» Татьяны Устиновой.

Пятёрку замыкает «Девушка Оnline: в турне» Зои Сагг. На шестом месте — роман Виктора Пелевина «Лампа Муфасаила, или Крайняя битва чекистов с масонами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МТС опубликовали свой рейтинг — самых читающих городом России и самых читаемых книг. Романы Мойес заняли две позиции в первой десятке.

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