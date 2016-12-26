Вышел новый трейлер к мини-сериалу «Табу» с Томом Харди

Аферист Джеймс Дилейни, проживший 10 лет в Африке, возвращается в Англию для мести за отца

Лондон, , 10:45 — REGNUM Британский телеканал BBC One опубликовал новый трейлер историко-драматического мини-сериала «Табу» (Taboo), главного персонажа в котором сыграл Том Харди. Номинант на премию «Оскар», Харди предстает в обнаженным в ролике, достуном для просмотра на канале BBC в YouTube.

Проект из восьми серий повествует о событиях 1814 года. Аферист Джеймс Дилейни, проживший 10 лет в Африке, возвращается в Англию, чтобы отомстить за смерть своего отца. С собой Дилейни везет четырнадцать украденных алмазов.

Продюсерами сериала выступили компания Том Харди Hardy Son & Baker и Ридли Скотта Scott Free. Главные роли в фильме исполнили Билл Лео, Уна Чаплин, Джонатан Прайс и Майкл Келли. В Великобритании премьера сериала состоится 7 января 2017 года на телеканале BBC One. Американские зрители увидят первую серию фильма 10 января на канале FX.

Читайте также: Проигранное пари: Том Харди сделает тату в честь ДиКаприо