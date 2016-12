Умер британский певец Джордж Майкл — биография

Лондон, , 07:54 — REGNUM В Оксфордшире (Великобритания) скончался британский певец Джордж Майкл: артисту было 53 года, сообщает Press Association.

Джордж Майкл — обладатель двух премий «Грэмми»: за альбом 1988 года — «Faith» и за лучший дуэт 1987 года — с Аретой Франклин (песня «I Knew You Were Waiting (For Me)»).

Настоящее имя Джорджа Майкла — Йоргос Кириакос Панайоту. Родился 25 июня 1963 года в Лондоне.

В 1981 году создал группу «The Executives» со своим другом Эндрю Риджли. Успеха это начинание не имело, и музыканты решили выступать дуэтом под названием «Wham!». Наиболее известные песни этого периода — «Wake Me Up Before You Go-Go» и «Last Christmas».

Дуэт распался в 1986 году. Песня «Freedom» написана уже без участия Риджли.

Популярность сильно выросла после совместной работы с британским певцом Элтоном Джоном: в 1987 году они записали песню «Don't Let The Sun Go Down On Me».

Первый сольный альбом Джорджа Майкла — «Faith» (1987 г.). Было продано более 16 миллионов экземпляров — это был самый продаваемый диск в США по версии журнала «Биллборд».

Второй сольный альбом — «Listen Without Prejudice, Vol. 1» известен хитами «Freedom!' 90» и «Praying for Time». Третий альбом — на «Older» (1996 г.): хиты «Jesus to a Child» и «Fastlove».

После этого артист выпустил альбом кавер-версий, а в 2002 году — первый с июня 2000 года сингл «Freeek!», который сопровождался дорогостоящим видеоклипом, но вложения денег не оправдались.

Джордж Майкл написал песню в жанре политической сатиры: летом 2002 вышла «Shoot The Dog» — сатира на 43-го президента США Джорджа Буша-младшего и 73-го премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Политиков певец критиковал за развязывание войны в Ираке.

Джордж Майкл написал сценарий к документальному фильму о своём творчестве — «George Michael: A Different Story», и в 2005 году состоялась его премьера. В ноябре 2006 года вышел альбом лучших хитов «Twenty Five».

Летом 2012 года вышел его новый сингл «White Light». С этой песней артист выступил 12 августа 2012 года на закрытии 30-х Летних Олимпийских игр в Лондоне.

Певец употреблял наркотики, и эта зависимость стала причиной его участия в судебных процессах.