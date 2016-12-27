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«Искусство Куклы» — искусство жизни. Фоторепортаж

Культура
Крупнейшая выставка кукол прошла в Москве
8 / 75 Doll studio Tomo. Проект Japanese lchimatsu Doll Exhibitijn. Япония
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Doll studio Tomo. Проект Japanese lchimatsu Doll Exhibitijn. Япония

Москва, 27 Декабря 2016, 12:50 — REGNUM  Как живые, сказочные и завораживающие своей красотой куклы оказались в канун Нового года на несколько дней в центре внимания москвичей и гостей города. 16−18 декабря в столице прошла VII Московская международная выставка «Искусство кукол» в Гостином дворе.

36 / 75 За столиком
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
За столиком

Куклы со всего мира выставлялись в четырех различных секциях мероприятия. Это и международная выставка-ярмарка «Куклы мира», самостоятельный арт-раздел выставки, и премия «Пандора», и благотворительный раздел «Территория добра». На крупнейшей выставке кукол мира свои работы представляли художники из разных стран мира. Куклы, конечно, были тоже совершенно разные, начиная с самого их вида, образа и темы, в которой они выполнены, заканчивая способом создания игрушек. Сказочную атмосферу сложно передать словами. Но корреспондент ИА REGNUM побывал на мероприятии и представляет фоторепортаж с выставки.

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Читайте ранее в этом сюжете: От антиквариата из Франции до японской матрешки: Костромской музей кукол

regnum author Наталья Стрельцова
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