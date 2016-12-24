Владимир Югасов, , 11:54 — REGNUM

Societas Jesus

Католический монашеский орден «Общество Иисуса» был основан в Париже в 1534 году Игнатием де Лойолой. Испанец по происхождению, бывший паломником в святой земле, претерпевший лично от неправедного суда инквизиции, он остро переживал кризис католической церкви. Получив необходимое образование в Париже и собрав сторонников, Лойола решил помочь церкви путем создания нового, особого ордена. В то время не принято было создавать новые ордена, то был период кризиса монашеских орденов, которые принято было считать виновниками упадка церкви.

Однако, спустя шесть лет, папа Римский Павел III признал орден Иезуитов. Глава ордена подчинялся лишь непосредственно папе Римскому, а его членам были предписаны дополнительные обеты послушания Святому Отцу церкви. В 1541 году Лойола был избран первым генералом ордена. Орден сразу же получил популярность благодаря успешной миссионерской деятельности. Иезуиты могли проявлять чрезвычайную гибкость в своей работе, оставаться светскими людьми. Орден, чья численность варьировалась от двух тысяч человек в 1565 году, до 13.112 человек в 1612 году значительно продвинул дело мирного вовлечения в христианство туземных жителей Испанских и Португальских колоний. И если в Старом Свете иезуиты были не в чести, прослыв двуличными спорщиками, то в Новом Свете и новых землях они воспринимались индейскими племенами как спасители и освободители от Испано-Португальского колониального рабства.

Иезуитская утопия

Государство, созданное иезуитами на территории современного Парагвая, на стыке Испанских и Португальских колоний, не оставило равнодушными многих мыслителей своего времени. До сих пор католики не знают, как «парагвайский эксперимент» оценивать — как великую победу католической церкви или как еретическую попытку построения Царства Небесного на земле. Конечно, источников, описывающих порядки в государстве, явно недостаточно: иезуиты о них особенно не распространялись, да и гостей пускали с большим разбором. И тем не менее, «эксперимент» получил достаточную известность. При этом интересно, что такие ненавистники Церкви, как Вольтер и Монтескье, отнеслись к нему положительно. Вольтер назвал государство «в некоторых отношениях триумфом человечества», а Монтескье писал: «В Парагвае мы видим пример тех редких учреждений, которые созданы для воспитания народов в духе добродетели и благочестия. Иезуитам ставили в вину их систему управления, но они прославились тем, что первые внушили жителям отдаленных стран религиозные и гуманные понятия».

Отрицательно относятся к нему представители коммунистического движения. Поль Лафарг, заключая книгу «Иезуитские республики», пишет, что Республика иезуитов «ни в каком случае не была коммунистическим обществом, где все члены принимают равное участие в производстве сельскохозяйственных и промышленных продуктов и равные имеют права на произведенные богатства. Она была скорее капиталистическим государством, где мужчины, женщины и дети, осужденные на принудительную работу и телесное наказание, лишенные всяких прав, прозябали в равной нищете и равном невежестве, как ни блестяще процветали земледелие и промышленность в стране, как ни велико было изобилие богатств, производимых ими». Замолчать иезуитское государство было невозможно. Находясь в значительной автономии от метрополии в Риме, вызывая зависть у соседей, иезуиты Латинской Америки на какое-то время сдерживали натиск интервенции. Но после того, как иезуиты потеряли поддержку Рима в 1773 году, войска колониальной Испании и Португальской Бразилии с боем в течении последующих лет заняли все иезуитские миссии.

Чёрный папа

Представители ордена иезуитов до недавнего времени никогда не занимали папского престола. Впервые за всю историю Ордена, 13 марта 2013 года представитель Ордена был избран Папой Римским. Им стал кардинал, архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо, взявший себе имя Франциск. После своего избрания Папа Франциск призвал священников к отказу от роскоши и скромности «в знак уважения к бедным и обездоленным». Многие характеризуют Папу как человека чрезвычайно скромного и непритязательного. Будучи кардиналом, Франциск жил в маленькой квартире, ездил на общественном транспорте, сам готовил себе пищу. Во времена Бенедикта XVI отношения с иезуитами улучшились, представители ордена заняли важные посты в аппарате Ватикана, например, 61-летний священник-иезуит Джеймс МакКэнн стал ректором Папского Восточного института.

В Латинской Америке с деятельностью иезуитов связана «теология освобождения», которая обычно трактуется как христианский социализм. Проводником «теологии освобождения» был выпускник привилегированного иезуитского колледжа «Вифлеем» Фидель Кастро. В «теологии освобождения» приоритетом для верующих католиков становится освобождение людей от угнетения, часто насильственными средствами, вплоть до вооруженной борьбы. В развитии этой мысли «теология освобождения» ушла далеко вперед от первоначальных иезуитских практик и методик своего основателя Игнатио Лойолы.

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