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Рязанская мэрия расторгла договор на снос дома Циолковского

Культура
Официальный ответ мэрии опубликован в группе защитников исторического дома

Рязань, 23 Декабря 2016, 10:22 — REGNUM  Администрация Рязани расторгла договор на снос дома Циолковского. Соответствующий ответ членам инициативной группы размещен в социальных сетях, передает корреспондент ИА REGNUM.

Контракт расторгнут еще 14 декабря. Теперь, согласно документу, ученые должны решить, является ли дом объектом историко-культурного наследия. Если да, то здание не тронут. Если же ученые придут к другому выводу, что не исключено, так как место в самом центре Рязани больно уж привлекательно для застройщиков, дом будет снесен.

«Первое наше требование было услышано и исполнено: решение о сносе дома остановлено. О расторжении контракта на снос было объявлено официально», — сообщили активисты.

Теперь члены инициативной группы будут добиваться проведения объективных общественных слушаний. Если же дом все-таки не будет снесен, то активисты надеются, что он станет «современной площадкой для творчества, связанного с космосом, путь в который начался в Рязани».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о сносе дома, в котором основоположник отечественной космонавтики провел свои детские годы, стало известно в ноябре 2016 года. Три года назад он был признан аварийным, его жильцов расселили.

После того, как активисты и местные жители возмутились таким решением, снос дома фактически отсрочили. Было принято решение о необходимости проведения тщательного исследования о том, представляет ли дом историческую и культурную ценность. В течение 90 дней будет принято решение о том, стоит ли включать здание в список объектов культурного наследия.

Читайте ранее в этом сюжете: Судьбу «дома Циолковского» в Рязани решат ученые

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