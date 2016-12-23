Пятница, 23 Декабря 2016 года
12:28:52 МСК

Мультфильм «Смешарики» начнут создавать на английском языке

Культура
Это нужно для расширения аудитории на мировом рынке

Москва, 23 Декабря 2016, 09:58 — REGNUM  Российский мультипликационный сериал «Смешарики» будут создавать не только на русском, но и на английском языке — чтобы потом не приходилось адаптировать с русского. Об этом сообщила заместитель генерального продюсера по международному развитию группы компаний «Рики» Диана Юринова, передаёт VistaNews.

Юринова пояснила, что это будет сделано, чтобы повысить конкурентоспособность продукции на международном рынке. Сейчас «Смешарики» переведены на 60 иностранных языков, их смотрят в 90 странах.

В планах компании «Рики» — показывать сериал британским, южнокорейским зрителям, а также — в странах Ближнего Востока.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре правообладатели «Смешариков» заключили соглашение о демонстрации полнометражных фильмов на территории Северной и Центральной Америки.

Зрители Центральной Америке увидят все три части франшизы: «Смешарики. Начало», «Смешарики. Легенда о Золотом драконе» и «Смешарики. Дежавю» (релиз намечен на осень 2017 года).

Напомним, анимационный сериал «Смешарики» создан в рамках проекта «Мир без насилия» и производится при поддержке Министерства культуры.

Читайте ранее в этом сюжете: «Смешарики» — «Кикорики» поедут в Гондурас

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мультипликация
Главное сегодня
NB!
23.12.16
Глава ПАСЕ Аграмунт посетит Москву в январе
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
23.12.16
Рязанская мэрия расторгла договор на снос дома Циолковского
РязаньРоссия Судьба архитектурного наследия Культура
NB!
23.12.16
Якутяне — Путину: Почему в богатой республике царит крайняя нищета?
ЯкутскРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Почему Польшу захлестнули протесты
ВаршаваПольша Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Яков РудьВойна Украины — большой бизнес олигарха Порошенко
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
23.12.16
Долги Приморского театра оперы и балета припишут краевой администрации
ВладивостокРоссия Долги предприятий Общество
NB!
23.12.16
«Нефть нашла точку баланса»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
23.12.16
«Доллар может проверить на прочность 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевWashington Post: Алеппо – признак упадка США
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту
БернШвейцария Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
В «АЛРОСА» идут массовые сокращения — «руководство ГОКа экономит на всём»
ЯкутскРоссия Безработица Общество
NB!
23.12.16
Приморье — Путину: проблемы многодетных, в моногородах и на заводах
ВладивостокРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Общество
NB!
23.12.16
Северная Корея считает «смешными» президентские амбиции Пан Ги Муна
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Президентские выборы в Южной Корее Политика
NB!
23.12.16
У РЖД может появиться свой оператор сотовой связи
МоскваРоссия Сотовая связь Экономика
NB!
23.12.16
Девальвация 2.0: Юань потерял еще 28 базисных пунктов
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
«Китаю не до смеха» — СМИ КНР заявляют, что с Трампом «придется воевать»
ПекинКитай Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
23.12.16
Обама наносит «последний удар» по Израилю
Нью-ЙоркСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
23.12.16
Вслед за этапом Кубка мира по биатлону Россия может быть лишена ЧМ-2021
ОслоНорвегия Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
Опубликована видеозапись теракта на рождественской ярмарке в Берлине
БерлинГермания Теракты в Германии Происшествия
NB!
23.12.16
Полиция Мельбурна предотвратила теракт в соборе Святого Павла
МельбурнАвстралия Антитеррор Политика
NB!
23.12.16
«Подарок» на Рождество: Индекс Dow Jones неожиданно пошел вниз
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
23.12.16
«Арест авторов REGNUM — на руку сторонникам раскола между РФ и Белоруссией»
ВитебскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
ещё главное