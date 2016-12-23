Мультфильм «Смешарики» начнут создавать на английском языке

Это нужно для расширения аудитории на мировом рынке

Москва, , 09:58 — REGNUM Российский мультипликационный сериал «Смешарики» будут создавать не только на русском, но и на английском языке — чтобы потом не приходилось адаптировать с русского. Об этом сообщила заместитель генерального продюсера по международному развитию группы компаний «Рики» Диана Юринова, передаёт VistaNews.

Юринова пояснила, что это будет сделано, чтобы повысить конкурентоспособность продукции на международном рынке. Сейчас «Смешарики» переведены на 60 иностранных языков, их смотрят в 90 странах.

В планах компании «Рики» — показывать сериал британским, южнокорейским зрителям, а также — в странах Ближнего Востока.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре правообладатели «Смешариков» заключили соглашение о демонстрации полнометражных фильмов на территории Северной и Центральной Америки.

Зрители Центральной Америке увидят все три части франшизы: «Смешарики. Начало», «Смешарики. Легенда о Золотом драконе» и «Смешарики. Дежавю» (релиз намечен на осень 2017 года).

Напомним, анимационный сериал «Смешарики» создан в рамках проекта «Мир без насилия» и производится при поддержке Министерства культуры.

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