Джоан Роулинг работает над двумя новыми историями

Лондон, , 09:00 — REGNUM

Британская писательница Джоан Роулинг, создавшая известный фантастический цикл о приключениях волшебника Гарри Поттера, работает над двумя новыми книгами. Об этом сообщает The Guardian.

Ранее на своей странице в «Твиттере», отвечая на вопрос читательницы о том, собирается ли она выпускать очередной роман, Роулинг сообщила, что ведет работу над новой книгой прямо сейчас. Однако позже она уточнила, что в перспективе выйдут две ее новые книги, одна из которых будет подписана псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Писательница отметила, что новые книги не будут иметь отношения к Ньюту Саламандеру — главному персонажу романа и фильма «Фантастические твари и где они обитают». Она также рассказала поклонникам о режиме своего рабочего дня, заявив, что приступила к написанию книги уже в 5:55 утра.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Джоан Роулинг объявляла о том, что не намерена писать продолжение «поттерианы». Первая книга цикла вышла в 1997 году, последняя — в форме пьесы — летом 2016-го. Фильм по роману Роулинг «Фантастические твари и места их обитания» вышел на экраны в конце 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Джоан Роулинг сообщила о работе над новой книгой