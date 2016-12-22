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В Чувашии организуют республиканскую ёлку для детей-инвалидов

Культура
На республиканские ёлки приглашены 2,1 тыс. детей, в том числе 500 инвалидов. Как и в прошлом году, в Москву на новогоднюю ёлку приглашены 46 детей из Чувашии, в Нижний Новгород — 30
На набережной в Чебоксарах
Иллюстрация: Cap.ru, мэрия Чебоксар
На набережной в Чебоксарах

Чебоксары, 22 Декабря 2016, 16:11 — REGNUM  В Чувашии начинаются праздничные новогодние представления для детей. В этом году в республиканской ёлке примут участие более 2 тыс. детей. Кроме того, 46 ребят приглашены на кремлёвскую ёлку, сообщили ИА REGNUM в Минтруде республики.

Сегодня, 22 декабря, стартуют Новогодние представления для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В Чувашском государственном академическом драматическом театре имени К.В. Иванова за два дня состоятся четыре новогодних представления, которые увидят 1600 детей со всех городов и районов республики. На празднике дети будут водить хороводы со сказочными персонажами, после чего посмотрят сказку «Красная шапочка и иноплянетяне». Каждый из детей получит новогодний подарок.

27 декабря в Чувашском государственном театре оперы и балета пройдет ещё одно республиканское новогоднее представление, в котором примут участие 500 детей-инвалидов из всех городов и районов Чувашии.

Чувашские дети также приглашены на ёлку в Кремле, которая состоится 26 декабря. Как и в прошлом году, в Москву поедут 46 детей из Чувашии. В государственном Кремлевском Дворце ребята традиционно посмотрят новогодний спектакль, получат сладкие подарки, примут участие в различных играх и конкурсах. Детям также будут предложены различные экскурсионные мероприятия. 28 декабря ещё 30 детей отправятся в Нижний Новгород на традиционную новогоднюю елку приволжского полпреда.

7 января пройдет главная елка для чебоксарских детей. 4 тыс. ребят получат от руководства столицы Чувашии приглашение на новогоднее ледовое представление «Золушка» и сладкие подарки. Спектакль на коньках увидят отличники учебы, одаренные дети в спорте и в искусстве, дети из многодетных семей, дети, оставленные без попечения родителей.

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