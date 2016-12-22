Госдума намерена дополнительно защитить усадьбы и дома-музеи

Москва, , 16:01 — REGNUM Законопроект, направленный на обеспечение сохранности объектов культурного наследия, внесла в Госдуму группа депутатов во главе со Станиславом Говорухиным, Иосифом Кобзоном, Петром Толстым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Документ направлен на повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о территориях объектов культурного наследия, зонах охраны и защитных зонах объектов культурного наследия.

Вводится дополнительный механизм обеспечения сохранности объектов культурного наследия и их композиционно-видовых связей — защитные зоны охраны объектов культурного наследия, в границах которых запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением параметров объектов капитального строительства.

Как и в отношении зон охраны и территорий объектов культурного наследия, сведения о защитных зонах объектов культурного наследия должны учитываться в реестре границ.