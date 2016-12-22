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Джоан Роулинг сообщила о работе над новой книгой

Культура
Роман не будет иметь отношения «Фантастическим тварям»

Лондон, 22 Декабря 2016, 14:34 — REGNUM  Британская писательница Джоан Роулинг, создавшая цикл романов о волшебнике Гарри Поттере, приступила к работе над новым произведением. Об этом Роулинг сообщила на своей странице в Twitter.

Отвечая на вопрос одной из подписчиц о том, собирается ли она выпускать очередную книгу, писательница сообщила, что работает над новым проектом в настоящий момент. «Я сейчас работаю над ней (буквально)», — отметила Роулинг.

Она добавила, что новый роман не будет иметь отношения к ее предыдущей книге «Фантастические твари и места их обитания». Раскрывать еще какие-либо подробности о книге Роулинг не стала.

Напомним, в 1997 году был издан первый роман Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», положивший начало так называемой «поттериане». Книги автора переведены на 67 языков, а семь частей цикла о Гарри Поттере — экранизированы. 31 июля 2016 года в Великобритании начались продажи восьмой части цикла, написанной в форме пьесы. Фильм по роману Роулинг «Фантастические твари и места их обитания» вышел на экраны в конце 2016 года.

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