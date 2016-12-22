Ростовская область: в память о вожде в Куйбышево установили бюст Сталину

Ростов-на-Дону, , 14:23 — REGNUM

В селе Куйбышево Ростовской области увековечили память Иосифа Сталина. Бюст генералиссимусу был изготовлен и установлен исключительно на народные средства. Торжественная церемония открытия состоялась накануне и была приурочена ко дню рождения вождя, сообщили ИА REGNUM в районной администрации 22 декабря.

Несмотря на мороз, около 200 человек, в том числе местные жители и гости из других городов и районов Дона, приняли участие в митинге. Выступающие вспоминали вождя, отметили его роль, которую он сыграл в истории государства, читали стихи. Затем к подножию памятника были возложены цветы.

«Для нас это памятник не только Сталину, но и тем солдатам, которые спасли нашу страну. Мы не разрушаем памятники — мы их восстанавливаем, как дань уважения нашим дедам и прадедам победившим в войне», — отметили активисты поисковой организации «Миус-фронт».

Напомним, в ростовском театре имени Горького готовится спектакль об Иосифе Сталине. Режиссёром-постановщиком выступит художественный руководитель театра Александр Пудин. Планируется, что биографическая драма «Сталин. Часовщик» впервые будет представлена весной 2017 года на Малой сцене.

По задумке спектакль будет представлять собой исповедь героя с трибуны Мавзолея. Перед зрителем предстанет «монашествующий монарх, аскет, человек очень сложного нрава, избравшего путь беззаветного и бескорыстного служения своему Отечеству».

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