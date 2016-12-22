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Штраф за вандализм в отношении искусства может составить до 100 тыс. рублей

Культура
Предполагается наказание за срыв концертов, кинопоказов, выставок и спектаклей
Нет вандализму
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Нет вандализму

Москва, 22 Декабря 2016, 12:29 — REGNUM  Законопроект о штрафах за вандализм в отношении искусства внесли в Госдуму депутаты комитета по культуре во главе со Станиславом Говорухиным, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Предполагается введение ответственности за публичное осквернение произведений литературы и искусства, а также за воспрепятствование публичному исполнению (показу) произведения литературы и искусства во время проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия, публичному показу фильма.

Так, умышленное публичное осквернение публично демонстрируемых произведений либо их порча или уничтожение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов, следует из документа.

Повторное совершение такого нарушения влечет штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или обязательные работы на срок до двухсот часов.

Воспрепятствование публичной демонстрации произведения во время проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия, публичному показу фильма, согласно поправкам, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов.

Повторное совершение такого правонарушения или совершение указанного правонарушения, повлекшее за собой приостановление либо прекращение театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия, публичного показа фильма, влечет штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или обязательные работы на срок до двухсот часов.

Авторы обратили внимание на то, что в последнее время участились случаи агрессивного воспрепятствования публичной демонстрации произведений искусства, нередко такие случаи связаны с порчей и даже уничтожением музейных и выставочных экспонатов, прерыванием театральных спектаклей. В качестве примеров можно привести происшествия на выставке работ фотографа Джока Стерджеса в Центре фотографии им. братьев Люмьер, на выставке «Скульптуры, которых мы не видим» в Манеже, на выставке студентов и выпускников Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко, на спектакле «Идеальный муж» МХТ им. Чехова. За 2014−2016 годы было сорвано несколько десятков выступлений в самых разных городах России, привели данные депутаты.

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