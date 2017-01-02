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Названы 10 самых популярных фильмов года по версии IMDb

Культура
На десятой строчке — приключенческий боевик «Тарзан. Легенда», снятый по книге Эдгара Берроуза
Любовь
Цитата из к/ф «Тарзан. Легенда». Реж. Дэвид Йейтс. 2016. США, Великобритания, Канада
Любовь

Вашингтон, 2 Января 2017, 14:18 — REGNUM  Крупнейшая в мире интернет-база кинофильмов IMDb представила собственный рейтинг самых популярных картин минувшего года, основанный на количестве просмотров страниц о той или иной ленте. Возглавил ТОП-10 фантастический боевик Дэвида Эйера «Отряд самоубийц», снятый по мотивам комиксов о вселенной «DC», сообщается на сайте imdb.com.

Примечательно, что вся первая пятерка рейтинга состоит из супергеройских боевиков: вторую строчку занимает «Первый мститель: Противостояние», за ним идут «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Дэдпул» и «Люди Икс: Апокалипсис». Экранизация знаменитой «Книги джунглей» оказалась на шестом месте, на седьмом — вестерн Антуана Фукуа «Великолепная семерка», ремейк одноименной картины 1960 года.

Восьмую строчку занимает комедия Пола Фейга «Охотники за привидениями», девятую — фэнтези, снятое Данканом Джонсом по мотивам компьютерной игры «Варкрафт». Замыкает десятку популярных картин приключенческий боевик «Тарзан. Легенда», в основу которого легла история, выдуманная американским писателем Эдгаром Берроузом.

База IMDb включает данные о более чем 3,9 млн фильмов, сериалов и отдельных эпизодов, а также о 7,5 персоналиях, среди которых актеры, режиссеры и сценаристы. Владельцем IMDb в 1998 года является Amazon.com.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США «Отряд самоубийц», вышедший на экраны в августе, заработал $135,1 млн за первый уик-энд проката и стал самым кассовым среди фильмов, премьера которых пришлась на последний месяц лета. В России в день премьеры картина собрала рекордные 254 млн рублей.

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