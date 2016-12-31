Суббота, 31 Декабря 2016 года
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Российская видеоигра попала в ТОП-10 худших проектов 2016 года

Культура
При составлении рейтинга были учтены крупные проекты, получившие не меньше 7 рецензий журналистов

Москва, 31 Декабря 2016, 00:44 — REGNUM  Сайт-агрегатор отзывов Metacritic представил список самых неудачных компьютерных игр уходящего года. Возглавил антирейтинг приключенческий боевик Ghostbusters («Охотники за приведениями»), выпущенный вместе с одноименным фильмом. Проект, сочетающий в себе элементы квеста и экшена, получил всего 30 баллов из 100.

В ТОП-10 худших игр попал и российский проект Alekhine’s Gun, также известный как «Смерть шпионам 2». Игра, по мнению критиков представляющая собой «дешевую копию» серии Hitman, оказалась на восьмом месте.

Второе и третье места заняли футбольный симулятор Dino Dini's Kick Off Revival и игра Soda Drinker Pro. Оба проекта получили по 31 баллу. Четвертую позицию занял ужастик для PS VR Weeping Doll, который, по мнению рецензентов, вовсе не пугающий. За ним следуют RPG Langrisser Re: Incarnation — TENSEI — для Nintendo 3DS и зомби-экшен 7 Days to Die.

Кооперативный шутер Umbrella Corps, персонажи которого действуют во вселенной «Обители зла», оказался на седьмом месте. Девятое и десятое места заняли гоночная аркада Coffin Dodgers и тир Ace Banana. При составлении рейтинга были учтены только крупные проекты, которые вышли в период с 1 января по 31 декабря 2016 года и получили не меньше 7 рецензий журналистов.

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