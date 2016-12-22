На Алтае торжественно закрыли Год кино

Барнаул, , 13:00 — REGNUM Торжество по случаю закрытия Года российского кино посвятили земляку, прославленному российскому кинорежиссеру Ивану Пырьев. «Россия посвятила кинематографу год, Иван Пырьев отдал жизнь. Снял полсотни фильмов, прославил на весь мир студию «Мосфильм», впервые экранизировал Достоевского», — напоминают «Вести-Алтай».

На мероприятие были приглашены сотрудники краевых учреждений культуры, ветераны отрасли, работники культуры из городов и районов Алтайского края — люди, которые в течение года организовали огромное количество традиционных и новых акций и проектов, — информирует сайт регионального управления по культуре и архивному делу.

«Так получилось, что Год российского кино совпал с важными датами наших именитых земляков-кинематографистов. В их числе Василий Шукшин и Иван Пырьев, Валерий Золотухин и Екатерина Савинова. Ее юбилей нам еще предстоит отметить, а в год 75-летия Валерия Золотухина на его родине мы открыли важный культурный объект — многофункциональный культурный центр, включающий Дом культуры и мемориальный музей. В серии «Алтай. Судьба. Эпоха» в этом году изданы книги, посвященные Ивану Пырьеву, Василию Шукшину и Валерию Золотухину», — отметила начальник управления Елена Безрукова. Она также напомнила, что особое внимание в этом году власти уделили участию в федеральном конкурсе на предоставление субсидий на оборудование 3D-кинотеатров в сельских территориях.

«Мы выиграли три таких конкурса. Новый кинотеатр в райцентре Поспелиха уже открыли, в Каменском и Кулундинском районе такие кинотеатры предстоит открыть в следующем году, деньги на специальное оборудование (по 5 млн. рублей) они уже получили», — пояснила чиновница.

Моменты ярких событий и мероприятий Года российского кино в Алтайском крае участникам программы демонстрировали с экрана под увертюру Андрея Петрова «Укрощение огня» в исполнении симфонического оркестра Государственной филармонии края.

«В Год российского кино в Алтайском крае провели очень много культурных акций. Новинка этого года — «Ночь кино» — станет традицией. Теперь ежегодно в конце августа будет проходить российская акция, изюминкой которой является одновременный показ нескольких российских фильмов по всей стране. «Ночь кино» — это несколько фильмов для разных аудиторий: мультфильмы, фильмы для семейного просмотра и для молодежи. Обязательно предусматривается киносеанс на открытой площадке. Мы провели его в Барнауле в спорт-парке Алексея Смертина, новинка всем понравилась, так что и на следующий год мы планируем на этой площадке провести и «Ночь кино», и молодежную программу Шукшинского кинофестиваля», — отметила Елена Безрукова.

Организаторы вечера поблагодарили за достойно выполненную работу всех, кто участвовал в организации фестивалей, выставок, конкурсов, кинопроектов в рамках Года российского кино, пожелали коллегам здоровья и успехов во всех творческих начинаниях. Они также вручили награды администрации Алтайского края, краевого Заксобрания, управления по культуре и архивному делу.

Год российского кино завершается, но работа по продвижению российского кинематографа будет продолжена, — отмечают в управлении по культуре. Ярким подтверждением тому стала премьера новой концертной программы Государственной филармонии. Проект этот основан на творческом наследии кинорежиссера Ивана Пырьева.

«Воспоминания знаменитого кинодеятеля, фрагменты его художественных и документальных фильмов органично сплелись с музыкой и песнями из его кинолент. В концертной программе участвуют симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края, вокальный ансамбль Павла Шаромова (Новосибирск), мужской вокальный ансамбль и ансамбль народной песни «Вечерки» краевой филармонии, творческие коллективы и солисты города. Дирижер — Валерий Ермошкин (Кемерово)», — отмечается в официальном сообщении краевых властей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, будущий гений киноискусства Иван Пырьев родился в Камне-на-Оби 17 ноября 1901 года. В 1941 году Пырьев поставил один из самых известных и всенародно любимых фильмов — музыкальную комедию «Свинарка и пастух».

На Алтае помнят своего знаменитого земляка, гордятся им. Сегодня активно обсуждается вопрос создания музея Ивана Александровича Пырьева на его родине — в Камне-на-Оби.

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