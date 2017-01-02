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ТОП-10 актеров года: Питт заметно обходит Джоли

Культура
Самой популярной актрисой стала Меган Маркл

Вашингтон, 2 Января 2017, 05:12 — REGNUM  Голливудская знаменитость Брэд Питт стал лидером рейтинга актеров, сведения о которых больше всего интересовали интернет-пользователей в минувшем году. Такие данные приводит компания Google.

Причина такой популярности 52-летнего артиста кроется в его громком разводе с актрисой Анджелиной Джоли. При этом сама Джоли даже не вошла в десятку самых популярных актрис.

Максимальное число запросов в 2016 году пришлось на актрису и фотомодель Меган Маркл. Самой известной ролью 35-летней Маркл стал образ Рейчел Зейн из американского сериала «Форс-мажоры», однако в поисковиках ее имя ищут не поэтому. Меган — возлюбленная британского принца Гарри, о чем официально сообщил Кенсингтонский дворец в ноябре прошлого года.

Что касается музыкальных исполнителей, то здесь самой популярной оказалась певица Бейонсе. Ее композиция «Formation» заняла первое место в рейтинге песен.

Напомним, в сентябре 2016 года актриса Анджелина Джоли подала на развод с Брэддом Питтом, с которым состояла в официальном браке с 2014 года. Джоли стала инициатором разрыва, так как между ней и супругом накопились «непримиримые разногласия». Она пояснила, что не согласна с методами воспитания, которые применял к их шестерым детям Питт. Также актриса заявила о намерении добиваться в суде единоличной опеки над тремя родными и тремя приемными детьми звездной пары.

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