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Барнаульский завод не уберег бюст Героя Советского Союза Владимира Смирнова

Культура
Основание бюста, цветовую гамму и памятную табличку этого памятника архитектуры, истории и искусства Алтайского края восстановили только после вмешательства прокуратуры
1 / 2 Таким был бюст Героя Советского Союза Владимира Смирнова в 2010 году
Иллюстрация: Газета «Алтайская правда»
Таким был бюст Героя Советского Союза Владимира Смирнова в 2010 году

Барнаул, 14 Декабря 2016, 13:57 — REGNUM  Только после вмешательства прокуратуры жительнице Барнаула удалось добиться восстановления памятника Герою Советского Союза Владимиру Смирнову, расположенного на территории станкостроительного завода. Подробности сообщает официальный сайт Генпрокуратуры РФ.

Проверка соблюдения требований законодательства об объектах культурного наследия была инициирована после извещения о самовольном изменении внешнего вида монумента, признанного памятником архитектуры, истории и искусства Алтайского края и включенного в список памятников Великой Отечественной войны.

Изучив первоначальное описание памятника и подтверждающие архивные материалы, предоставленные жительницей Барнаула прокуроры подтвердили тот факт, что в результате некачественно проведенного ранее ремонта (без учета специфики объекта) пострадало основание бюста и цветовая гамма, исчезла памятная табличка.

Правда, ответ на прокурорское представление руководителю ОАО Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод» уже имел место: приняты необходимые меры к восстановлению памятного знака и его благоустройству.

Напомним, Владимир Ефимович Смирнов родился в Барнауле 18 ноября 1924 года. В 1939 году окончил шесть классов школы № 27. Работал токарем на эвакуированном в Барнаул станкостроительном заводе.

В Красную Армию призван в августе 1942 года, а 4 ноября 1943 года гвардии старший сержант Владимир Смирнов в бою у деревни Лиозно Витебской области Белоруссии закрыл своим телом амбразуру вражеского пулемета, повторив подвиг Матросова. Награжден Золотой звездой Героя посмертно.

В Барнауле его именем названа улица, на доме № 31 по Социалистическому проспекту, где жил Владимир Смирнов, установлена мемориальная доска.

Бюст героя перед зданием станкостроительного завода создан стараниями архитектора Зенкова и скульптора Рублев. Установлен он был на трехметровом гранитном постаменте в 1984 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край занимает первое место среди регионов России по количеству уроженцев — Героев Советского Союза — более 250 человек. А если брать еще и тех, кто так или иначе связан с Алтаем, то около 330 человек наберется. Но бюстов и памятников героям в регионе немного: память о фронтовиках, в основном, увековечена в названиях улиц и мемориальных досках.

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Защита культурного наследия
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