«Яндекс» подвёл музыкальные итоги года: в ТОП-10 — ни одной русской песни
Москва, 2 Января 2017, 00:29 — REGNUM Российская компания «Яндекс» по итогам 2016 года опубликовала рейтинг самых прослушиваемых российским пользователями интернета песен. Первое место рейтинга заняла песня «Stressed Out» американского рэп-дуэта Twenty One Pilots. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекса».
Рейтинг выглядит следующим образом:
- «Stressed Out» (Twenty One Pilots);
- «Hymn For The Weekend» (Coldplay);
- «Reality» (Lost Frequencies и Janieck Devy);
- «To Let Myself Go» (The Avener);
- «Sub Pielea Mea» (Carla's Dreams);
- «Faded» (Алан Уокер);
- «Tuesday» (Burak Yeter и Danelle Sandoval);
- «Unstoppable» (Сия);
- «Ocean Drive» (Дюк Дюмон);
- «Can't Stop The Feeling!» (Джастин Тимберлейк).
Среди песен на русском языке на первом месте Ёлка с её песней «Грею счастье». Рейтинг выглядит следующим образом:
- «Грею счастье» (Ёлка);
- «Пьяное солнце» (Alekseev);
- «Выхода нет» («Сплин»);
- «К чёрту любовь» (LOBODA);
- «Экспонат» («Ленинград»);
- «Мне нравится» (Егор Крид);
- «Навернопотомучто» («Время и Стекло»);
- «Варвара» («Би-2»);
- «Умамы» (Потап и Настя);
- «Ариведерчи» (Земфира).
По данным «Яндекса» песни через интернет в 2016 году слушали более 20 миллионов человек. За год прослушано более семи миллиардов песен, которые, если сложить всё их время прослушивания, будут звучать более 30 тысяч лет.
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