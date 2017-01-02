«Яндекс» подвёл музыкальные итоги года: в ТОП-10 — ни одной русской песни

Москва, , 00:29 — REGNUM Российская компания «Яндекс» по итогам 2016 года опубликовала рейтинг самых прослушиваемых российским пользователями интернета песен. Первое место рейтинга заняла песня «Stressed Out» американского рэп-дуэта Twenty One Pilots. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Рейтинг выглядит следующим образом:

«Stressed Out» (Twenty One Pilots); «Hymn For The Weekend» (Coldplay); «Reality» (Lost Frequencies и Janieck Devy); «To Let Myself Go» (The Avener); «Sub Pielea Mea» (Carla's Dreams); «Faded» (Алан Уокер); «Tuesday» (Burak Yeter и Danelle Sandoval); «Unstoppable» (Сия); «Ocean Drive» (Дюк Дюмон); «Can't Stop The Feeling!» (Джастин Тимберлейк).

Среди песен на русском языке на первом месте Ёлка с её песней «Грею счастье». Рейтинг выглядит следующим образом:

«Грею счастье» (Ёлка); «Пьяное солнце» (Alekseev); «Выхода нет» («Сплин»); «К чёрту любовь» (LOBODA); «Экспонат» («Ленинград»); «Мне нравится» (Егор Крид); «Навернопотомучто» («Время и Стекло»); «Варвара» («Би-2»); «Умамы» (Потап и Настя); «Ариведерчи» (Земфира).

По данным «Яндекса» песни через интернет в 2016 году слушали более 20 миллионов человек. За год прослушано более семи миллиардов песен, которые, если сложить всё их время прослушивания, будут звучать более 30 тысяч лет.

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