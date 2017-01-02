Понедельник, 02 Января 2017 года
01:55:10 МСК

«Яндекс» подвёл музыкальные итоги года: в ТОП-10 — ни одной русской песни

Культура
На первом месте песня американских исполнителей «Stressed Out»

Москва, 2 Января 2017, 00:29 — REGNUM  Российская компания «Яндекс» по итогам 2016 года опубликовала рейтинг самых прослушиваемых российским пользователями интернета песен. Первое место рейтинга заняла песня «Stressed Out» американского рэп-дуэта Twenty One Pilots. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Рейтинг выглядит следующим образом:

  1. «Stressed Out» (Twenty One Pilots);
  2. «Hymn For The Weekend» (Coldplay);
  3. «Reality» (Lost Frequencies и Janieck Devy);
  4. «To Let Myself Go» (The Avener);
  5. «Sub Pielea Mea» (Carla's Dreams);
  6. «Faded» (Алан Уокер);
  7. «Tuesday» (Burak Yeter и Danelle Sandoval);
  8. «Unstoppable» (Сия);
  9. «Ocean Drive» (Дюк Дюмон);
  10. «Can't Stop The Feeling!» (Джастин Тимберлейк).

Среди песен на русском языке на первом месте Ёлка с её песней «Грею счастье». Рейтинг выглядит следующим образом:

  1. «Грею счастье» (Ёлка);
  2. «Пьяное солнце» (Alekseev);
  3. «Выхода нет» («Сплин»);
  4. «К чёрту любовь» (LOBODA);
  5. «Экспонат» («Ленинград»);
  6. «Мне нравится» (Егор Крид);
  7. «Навернопотомучто» («Время и Стекло»);
  8. «Варвара» («Би-2»);
  9. «Умамы» (Потап и Настя);
  10. «Ариведерчи» (Земфира).

По данным «Яндекса» песни через интернет в 2016 году слушали более 20 миллионов человек. За год прослушано более семи миллиардов песен, которые, если сложить всё их время прослушивания, будут звучать более 30 тысяч лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы самые популярные песни 2016 года по версии «Яндекса»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Музыка
Главное сегодня
NB!
02.01.17
Олег АйрапетовКрымская война на окраинах России. Мобилизация
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
01.01.17
Леонид НерсисянРоссийский истребитель 5-го поколения Т-50 ПАК ФА: проблемы и перспективы
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
01.01.17
Порошенко рассказал об «украинской оккупации»
МариупольУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.01.17
Восточная редакция ИА REGNUMТурция вновь подверглась террористической атаке
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
01.01.17
Ирина Медведева, Татьяна ШишоваНКО и государственный суверенитет
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
01.01.17
Станислав СтремидловскийБитва прогнозов в Польше: экстрасенсы против политологов
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
01.01.17
Число жертв нападения на ночной клуб в Стамбуле достигло 39 человек
СтамбулТурция Стрельба в Турции Происшествия
NB!
01.01.17
Лариса Шилова, Юрий БаранчикКак была создана Беларусь и как она стала Советской
МинскБелоруссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
01.01.17
Губернатор Стамбула: Не менее 35 человек погибли при атаке на ночной клуб
СтамбулТурция Стрельба в Турции Происшествия
NB!
01.01.17
Портал IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2016 года
МоскваРоссия Кинопремьеры Культура
NB!
01.01.17
Индексация социальных выплат и пособий «замораживается»
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
01.01.17
Назван самый популярный «вирусный» ролик на YouTube
МоскваРоссия Интернет Общество
NB!
01.01.17
РЖД: Новый год в поездах встретят около 60 тыс. человек
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
31.12.16
ИА REGNUM для Белоруссии: Новогоднее обращение Владимира Путина к России
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
31.12.16
МИД РФ поддержал репрессии Минска против журналистов ИА REGNUM «авансом»
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
31.12.16
Саркис ЦатурянАзербайджан идёт войной на Армению и Нагорный Карабах. Кому это выгодно?
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
31.12.16
Владимир Высоцкий, Алла КорниловаАвангард мировой науки: О механизмах биологической трансмутации изотопов
МоскваРоссия Научные открытия Наука
NB!
31.12.16
Кубинцы увидели «Неизвестную Россию»
ГаванаКуба Карибские острова Культура
NB!
31.12.16
Станислав ТарасовНагорный Карабах: почему у Баку все кругом виноваты
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
31.12.16
Американцы исполнили гимн России в память о погибших при крушении Ту-154
Нью-ЙоркСША Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
31.12.16
Южный Урал-2016: «устойчивое неразвитие»
ЧелябинскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
31.12.16
И снова «русские хакеры»: в электросетях штата Вермонт найден вирус
ВашингтонСША Кибербезопасность и киберпреступность Политика
ещё главное