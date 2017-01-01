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Названы худшие фильмы 2016 года по версии Metacritic

Культура
Первое место досталось ленте «Девять жизней»

Вашингтон, 1 Января 2017, 06:20 — REGNUM  Художественным фильмом 2016 года с самым низким рейтингом по версии сайта-агрегатора отзывов Metacritic названа французская комедия «Девять жизней» («Nine Lives») режиссёра Барри Зонненфельда.

Премьера фильма состоялась 30 августа 2016 года, российский зритель увидел киноленту 1 сентября. Главный герой картины — человек, попавший в тело кота по кличке Мистер Пушистые Штаны. Роль главного героя, всегда ненавидевшего котов, исполнил актёр Кевин Спейси. Кроме того, в съёмках участвовали Кристофер Уокен и Дженнифер Гарнер.

Несмотря на интригующий сюжет, фильм набрал лишь 11 баллов из 100 возможных. Критики отметили, что «Девять жизней» — это «мучительный и лишённый смеха 87-минутный фильм, который может превратить самого отпетого любителя котиков в их ненавистника».

На втором месте — кинокартина «Несносные леди» («Mother's Day»). Участие в ленте Джулии Робертс, Дженнифер Энистон и Кейт Хадсон не помогло картине завоевать признание зрителей: ей досталось лишь 18 баллов.

Третье место рейтинга — «Дедушка лёгкого поведения» («Dirty Grandpa») с участием Роберта Де Ниро и Зака Эфрону. Бюджет фильма составил десять миллионов долларов, кассовые сборы — более 94 миллионов долларов. Но при голосовании он не набрал больше 18 баллов.

Также в антирейтинге оказались «Йоганутые» («Yoga Hosers») режиссёра Кевина Смита. Картина набрала 23 балла. Бюджет ленты составил пять миллионов долларов, кассовые сборы — менее 40 тысяч долларов.

Читайте ранее в этом сюжете: Metacritic назвал худший фильм 2016 года

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