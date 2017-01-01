Портал IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2016 года

Москва, , 02:00 — REGNUM Крупнейший в мире кинокаталог и англоязычный ресурс о кино IMDb составил ежегодный рейтинг самых популярных актеров и актрис по итогам 2016 года, его возглавила австралийская актриса Марго Робби, сыгравшая в фильмах «Волк с Уолл-стрит» и «Отряд Самоубийц.

Рейтинг составлен на основе количество просмотров пользователей портала страниц актеров. На втором месте рейтинга — звезда сериала «Игры Престолов» Эмилия Кларк. Замыкает тройку лидеров 12-летняя Милли Бобби Браун из фильма «Очень странные дела».

В топ-5 вошли Том Харди («Безумный Макс: Дорога ярости») и Морена Баккарин («Дэдпул», «Готэм»). Также читателей портала интересовали Галь Гадот («Форсаж»), Алисия Викандер («Агенты А.Н.К.Л.», Дэйзи Ридли Звёздные войны: Пробуждение силы», Хейли Беннетт («Правила побоку», «Девушка в поезде») и Леонардо Ди Каприо.

Среди новичков 2016 года портал отметил Милли Бобби Браун, Хэйли Беннетт («Хардкор»), Тома Холланда («Первый мститель»), Наталью Дайер («Очень странные дела»), Бри Ларсон («Комната») и актрису из «Мира дикого запада» Эван Рейчел Вуд.