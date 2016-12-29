Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Катран
Мансарда «Четверть часа о высоком» — Авторское радио Дмитрия Тёткина утром четверга
Дмитрий Тёткин, 29 Декабря 2016, 08:18 — REGNUM
Передача XII, где все немножко запыхались, а ведущий пытается шутить и вспомнить все известные ему фамилии великих и дорогих художников, но всё-таки в них путается. А гость рассказывает о своём взгляде на инсталляции и другие интересные вещи, а также читает первые строчки своих первых стихов и вообще открывает глаза на то, как прекрасен мир вещей и объектов, где слова не так уж важны и нужны, когда есть семена подсолнуха в человеческий рост.
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